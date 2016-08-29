Врачи поддержали женское обрезание
29 августа 2016, 08:54 [ «АН-онлайн» ]
Учёным удалось выяснить, что женщины, которые хотят сделать своим дочерям обрезание, чаще всего обращаются к врачам. Однако доктора, несмотря на то, что процедура запрещена законом, не останавливают матерей, и в дальнейшем это приводит к распространению женского обрезания.
Об этом сообщается в журнале International Perspectives on Sexual and Reproductive Health.
Учёные провели опрос среди 410 женщин, и большинство из них заявили, что отправят собственных дочерей на обрезание, если процедуру проведет профессиональный врач, а не повитуха. Многие сомневаются в том, что это необходимо, и ждут, что врач даст дельный совет.
Однако медики, сообщают авторы исследования, не отговаривают женщин, своими действиями фактически легитимизируют эту варварскую процедуру.
Доктора не предупреждают о том, что женское обрезание смертельно опасно, не отговаривают от противозаконной операции - например, в Египте врачи дают очень уклончивые ответы.
По данным Детского фонда ООН, процедуре обрезания подверглись порядка 200 миллионов женщин и девочек в 30 странах мира. В 2012 году ООН приняла резолюцию, которая запрещает женское обрезание.
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