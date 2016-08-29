Министерства и ЦБ РФ будут внезапно проверять войска

Минобороны России проведет внезапную проверку Вооруженных сил РФ, чтобы проверить готовность федеральных органов власти действовать в условиях военного времени.

Об этом говорится в сообщении Управления пресс-службы и информации Минобороны России, которое опубликовано на сайте Минобороны в понедельник, 29 августа.

Участвовать в программе мобилизации будут подразделения министерств финансов, связи и коммуникаций, промышленности и торговли, а также Росрезерва и Банка России.

Также во время внезапных учений на службу призовут граждан из запаса, в том числе и резервистов, будет поставляться автомобильная техника, а в Южном и Центральном военных округах будут созданы воинские части территориальной обороны.

Финансовое обеспечение войск вне постоянных пунктов их размещения впервые будет проведено с участием полевых структур Центробанка РФ.