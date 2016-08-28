Москву ждет ночь длинных ковшей: начнется снос павильонов

В ночь на 29 августа в Москве начнется второй этап сноса торговых павильонов. В списке - более сотни объектов на улице 1905 года. Больше десяти "Камазов" и пять экскаваторов уже подъехали к метро "Улица 1905 года".

Все объекты, ожидающие сноса, оцеплены заграждением, рядом с выходом из метро дежурит полиция. Само метро будет работать в штатном режиме и выход из станции перекрываться не будет.

28 июня мэрией Москвы был опубликован новый список подлежащих сносу объектов. В перечень попали 107 построек в Центральном, Южном, Юго-западном и Восточном административных округах. Полный список объектов можно посмотреть на сайте 360tv.ru