Фестиваль урбан-культуры в Новосибирске проводится уже в третий раз. Инициатор - Новосибирский госуниверситет. Пресс-служба вуза сообщает, что мероприятие объединяет уличные виды молодежной культуры.

В этот раз фестиваль закончился за полночь и гвоздем программы стали музыкальный фестиваль и танцевальный баттл под открытым небом, а также граффити-состязания, автошоу и многое другое. Вход на фестиваль был свободный, потому и недостатка в зрителях не было, - пришли все, кто знал про шоу, от мала до велика. Главное шоу – танцевальный баттл на площади перед университетом – стало хитом в интернете.