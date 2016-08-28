Мажор из «Музеона» провел 10 суток в спецприемнике за игрой в домино

Правозащитники, встретившиеся в спецприемнике с мажором из «Музеона», разузнали о его казенном житье-бытье. Оказалось, что 10 суток административного наказания молодой человек провел с комфортом.

Внук известного трансплантолога Валерия Шумакова – Кирилл Романов - угодил под арест за то, что раскатывал на папином БМВ по парку «Музеон», да еще без прав.

Наследник громкой фамилии попал к экспериментальный спецприемник по ЮАО, это единственное собственное учреждение такого типа, которым располагает округ. В целом здесь чистота и порядок, но есть и бытовые неудобства, с которыми арестованным разрешают справляться своими силами, но не у всех есть такая возможность. У семьи Романова – есть.

Молодой человек спит на собственном матрасе и подушке, привезенными из дома, питается исключительно домашней едой, хотя питание здесь лучшее из всех срецприемников. Большущая сумка с харчами, среди которых бутерброды с колбасой, круассаны и фрукты, стоит возле казенной кровати, рассказывает «Московский комсомолец». Даже побывавший здесь недавно актер Валерий Николаев спал на казенном.

Будни в изоляции у мажора из «Музеона» прошли размеренно: целыми днями играл с сокамерниками в домино, книжек не читал – они ему неинтересны.



