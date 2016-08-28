На полигоны в Крым и под Краснодар переброшены бригады ВДВ и морской пехоты

С целью усилить эффект учений Воздушно-десантных войск и морской пехоты Каспийской флотилии они проводились на незнакомых для военных полигонах: учебно-боевые задачи отрабатывались в Крыму и Краснодарском крае.

Волгоградские соединения Воздушно-десантных войск комбинированным способом были перебазированы на учения в Крым. Войска заняли полигон Опук, подготовленные для решения учебно-боевых задач. Помимо этого морская пехота, принадлежащая Каспийской флотилии, была подвержена внезапной проверке и передислоцирована в Краснодарский край, где для отработки боевых навыков предусмотрен Раевский полигон.

Окончание проверки, которая была начата 25 августа и объявлена приказом верховного главнокомандующего, наступит 31 августа.

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