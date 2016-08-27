У посольства Украины в Москве проходит протестная акция

Акция протеста у здания украинского посольства – это ответ на нападение на здание Россотрудничества в Киеве, что произошло в ночь на пятницу. Тогда группа радикалов разрисовала российское представительство.

Активисты-радикалы не только испортили стены, но и забросали здание Россотрудничества дымовыми шашками. Митингующие москвичи дымовых шашек не применяют, все проходит довольно мирно.

Участники акции держат плакаты (плакатов очень много) с надписями «Фашизм не пройдет!», «Не забудем, не простим!», «Руки прочь от здания Россотрудничества!», «Руки прочь от наших дипломатов» и «Хунту - к ответу!».