В Новосибирске на парковке торгово-развлекательного центра «АУРА» 27 августа проходит сибирский финал чемпионата мира по автозвуку в формате dBDrag Racing. Соревнование продлится до позднего вечера.

Чемпионат по автозвуку стартовал в 10 часов утра. Померяться децибелами, которые может извергать автомобиль, собралось более 100 автомобилистов из Новосибирска и других регионов Сибири, - здесь есть и новички, и профессионалы, имеющие машины с двадцатью сабвуферами.

Каждый из участников выступает в своем разряде, который определяется укомплектованностью и мощностью аудиосистемы. Чтобы замерить уровень звукового давления, к лобовому стеклу машины прикрепляют специальные датчики.