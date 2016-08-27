Участники секс-скандала в Красноярске решили создать семью

Страстные любовники, взорвавшие соцсети откровенной сценой на красноярском мосту, жалеют не о случившемся, а о своей нехорошей популярности. Секс на оживленной трассе, оказывается, был признанием в любви!

28-летняя Анна и 32-летний Олег живут гражданским браком уже три года, - это формально супруги. После того, что с ними произошло, они готовы официально расписаться и завести детей.

Анна призналась, что их откровения на глазах сотен людей - её инициатива: она хотела доказать любимому силу своих чувств. Анна рассказала журналистам Лайф, что партнёр пытался ее отговорить, но в конце концов поддержал, - поддерживает и сейчас, когда Анна поссорилась с родителями и со своей лучшей подругой, которые не оценили «экстрим» любовников.