Россиянин выиграл в лотерею невероятную сумму

Гражданин России совершил практически невозможное - выиграл в лотерею очень крупную сумму.

Согласно данным, которые приводит сегодня Первый канал, мужчине удалось выиграть 74 миллиона 652 тысяч 357 рублей. Выяснилось, что счастливчик в ходе лотереи смог угадать все числа: 11, 13, 45, 42, 1 и 7. Для того, чтобы победить россиянин принял участие в трех тиражах и заплатил 1880 рублей за то, чтобы в последнем туре сделать ставки.

Эксперты с удивлением констатируют, что это самый крупный выигрыш за всю историю российских лотерей.

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