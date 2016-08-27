В субботу остров "Новая Голландия" был открыт в Санкт-Петербурге при участии губернатора города Георгия Полтавченко.

Данный остров был основан Петром I еще в 1703 году, более 300 лет он был закрытой территорией, находясь во владении Морской комиссии. Как сообщает "Газета.Ru", именно в Новой Голландии была расположена исправительная морская тюрьма и первая на территории России радиоточка. Этот остров нередко называли местом ученых и изобретателей.

Предполагается, что до 2017 года на территории будут открыты три исторических здания: бывшую кузницу, которая была построена при Петре I, здание морской тюрьмы "Бутылка" и "Дом Коменданта".

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