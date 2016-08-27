Скончался один из создателей первого в мире ноутбука

Скончался разработчик первого успешного ноутбука Джон Элленби. Его не стало в США в возрасте 75 лет.

Элленби основал компанию Grid Systems в начале 1980-х. Фирма создала портативный компьютер со складывающейся панелью. В 1982 году новшество появилось на рынке под названием Compass.

Именно эта модель и стала первым успешно функционирующим ноутбуком. Гаджет стоил более восьми тысяч долларов, и позволить себе такую роскошь могли далеко не все. Однако Compass пользовался большим спросом у крупных корпораций, работников правительства и силовых ведомств США, а также космонавтов.

В рекламе прототип ноутбука показывали как гаджет, пригодившийся бы Джеймсу Бонду.