Во Владивостоке открыли памятник кошке Матроске, которая прославилась на всю страну после того, как пообедала в местном аэропорту на 60 000 рублей.

Матроска была символом хоккейного клуба "Адмирал".

Известно, что памятник кошке открывали в почти семейной обстановке. На мероприятии присутствовали генеральный директор "Адмирала" Илья Спокойнов, который и стянул покрывало с нового памятника, капитан команды Оскарс Бартулис и скульптор Алексей Шпаковский.

Знаменитая кошка Матроска скончалась 7 июля этого года. В январе 2016 года у Матроски нашли заболевание почек. Талисману "Адмирала" прописали диетический корм.