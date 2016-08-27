Правительство РФ планирует бороться с фальсификацией истории

Правительство России предлагает потратить в 2017-2025 годах 40,1 млрд рублей на реализацию госпрограммы национальной политики в стране.

Соответствующая информация находится в проекте постановления, внесенного в единую электронную базу нормативных правовых актов.

Представленная госпрограмма состоит из девяти пунктов, их цели - социально-культурная адаптация и интеграция мигрантов, укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности, развитие этнокультурного многообразия народов РФ, обеспечение равенства прав и свобод и гармонизация национальных и межэтнических отношений.

Также программа ставит своей задачей укрепление единства нации РФ и создание устойчивой системы государственно-общественного партнерства в сфере госполитики в отношении российского казачества.