Авиацию РФ перебрасывают на юг страны

Из Западного и Центрального округов России на юг страны перебросят истребители, бомбардировщики и вертолеты в рамках проверки Вооруженных сил, ставшей внезапной.

Экипажи уже перегоняют авиацию на оперативные аэродромы Южного военного округа, сообщает ТАСС.

Истребители, бомбардировщики, транспортно-боевые и ударные вертолеты совершат перелет на расстояния от 500 до 2500 тысяч километров. К месту внезапной дислокации техников и аэродромные машины доставят военно-транспортные самолеты Ил-76.

Внезапная проверка Вооруженных сил РФ проходит по приказу президента страны Владимира Путина с 25 по 31 августа.