Дмитрий Назаров: В МВД порядочных мало

Актер Дмитрий Назаров, сыгравший шеф-повара в сериале «Кухня», а также не раз побывавший в шкуре «правоохранителя», рассказал «Аргументам недели», как, по его мнению, нужно реформировать систему МВД.

«На мой взгляд, нужно мощное сокращение, а сотрудников набирать через полиграф, – считает Дмитрий Назаров. – Хотя говорят, что они все проходили через детектор лжи, но это далеко не так. По крайней мере низшие чины – точно не все проходили.

«Сейчас в структурах МВД (знаю, сталкивался) много честных, профессиональных людей, - продолжает актер. – Но других, менее порядочных, скажем так, к сожалению, больше. И порядочных «ментов» порочная система затягивает, ломает, душит. Сначала коготок увяз, а потом, глядишь, – и всю птичку затянуло! Понятно, что коррупция в России всегда была, есть и будет. И она есть даже в тех странах, где руки за неё отрубают. Но у нас уровень коррупции зашкаливает. Я сталкиваюсь по жизни с какими-то процессуальными делами, и ощущение, конечно, беспросветное. Однако если проявить политическую волю, можно и снизить коррупцию, и реформировать МВД – в одночасье. Но, видимо, пока нет желания эту волю проявить».

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