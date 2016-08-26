Названо количество людей, утонувших в Москве за текущий год

Главный государственный инспектор по маломерным судам Владимир Волков в пятницу, 27 августа, рассказал, сколько людей утонули с начала текущего года в московских водоемах.

Количество утопленников в водоемах Москвы, согласно информации агентства городских новостей «Москва», достигает 52. Волков заметил, что в 2016 году число происшествий на воде значительно увеличилось, составив 211 случай (в 2015 году этот показатель составлял 131). Он уточнил, что утонувших в текущем году на два человека меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Число спасенных людей выросло со 102 до 169, причем около 75% из них находились в состоянии алкогольного опьянения.

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