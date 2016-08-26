26 августа директор по продукту Hopes & Fears Маргарита Попова попросила своих подписчиков на Faceboоk накидать ей старых мемов.

К просьбе Маргариты пользователи отнеслись со всей серьезностью. Всего за день ей прислали более 250 шуток, родившихся в интернете, которые были на пике популярности в начале 2000-х годов.

Юзеры вспомнили и Шоколада, который не виноват, потому что шёл к успеху (но не получилось, не фортануло), мужчину, который не понимал, зачем милиционер "дверь выпилил" и требовал, чтобы тот "дверь ему сделал". Не забыли и про пацанов, которые вообще ребята, и, конечно, о Никите Литвинкове, которого бесит какой-то непонятный салат (а вот чай так утоляет жажду, сразу человеком себя чувствуешь).

Также вспоминали хит московского композитора Николая Воронова "Белая стрекоза любви", ставший ещё более популярным после того, как его перепела украинская группа Quest Pistols. Вспомнили, конечно, и о поваре, который спрашивает повара, какова его профессия. И много других мемов, уже окрасившихся в ностальгические оттенки.