Захватчик из московского банка объявил голодовку

Московский суд вынес решение о заключении под стражу Арама Петросяна, удерживавшего заложников в одном из отделений банка, сроком на два месяца, несмотря на то, что защита подсудимого настаивала на домашнем аресте.

После оглашения решения суда Петросян заявил, что с сегодняшнего дня начинает сухую голодовку.

Ранее разорившийся предприниматель удерживал несколько человек в одном из отделений московского банка и угрожал взорвать бомбу. После долгих переговоров он отпустил заложников и сдался. Бомба оказалась муляжом. Свой поступок Петросян объяснял отчаянием, вызванным собственным банкротством.

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