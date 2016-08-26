Александру Минкину – 70 лет!

Уважаемый Александр!

Словно наш общий отец и учитель Константин Сергеевич Алексеев (Станиславский) восклицаю в недоумении – не верю! Уж больно ты яростен и по-молодому революционен!

Счастлив, что знаком с тобой лично и даже рюмку выпивали. Это говорит о многом, что связывает нас в журналистике. Искренне поздравляю, буду ждать твоего очередного письма президенту.

«МК» очень повезло, что у него есть ты. К этому присоединяется весь коллектив «Аргументов Недели».

Андрей Угланов