Выказывание Дональда Трампа по поводу людей, принимавших решение об отстранении российских спортсменов от участия в Играх, оказалось фейком.

Ранее многие российские СМИ со ссылкой на "Би-би-си" опубликовали фразу политика, в которой он называет "кретинами" и "настоящими инвалидами" тех, кто принимал решение об отстранении. Однако, как стало известно сегодня, "Би-би-си" не публиковали такую фразу.

Также ранее сообщалось, что Китай планирует отказаться от участия в ближайших Паралимпийских играх в пользу российской Паралимпиады. Deutsche Welle, на которое ссылались российские СМИ, не подтвердила эту информацию.

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