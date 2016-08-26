12 октября на дискуссионных площадках VI Международного форума «Россия – спортивная держава» будут обсуждаться вопросы использования информационных технологий в системе спортивного управления и способы анализа данных, которые не поддаются обработке классическими способами по причине их больших объемов (BigData). Деловая программа третьего дня проведения Форума откроется экспертным диалогом на тему «Технологии и данные в спорте. Открытые данные - современный инструмент эффективного развития спорта».

Модератором заседания станет директор управления интернет-технологий и обработки данных Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Юрий Валерьевич Линьков. Он расскажет присутствующим о развитии физического воспитания населения до 2030 года с учетом возможностей современных информационных технологий. В настоящее время благодаря всеобщей компьютеризации страны наблюдается активная миграция технологий спорта высших достижений в систему массового физического воспитания. Использование новейших информационных технологий позволит усовершенствовать систему взаимодействия власти, общества и бизнеса.

Основатель и владелица сети фитнес-клубов «WorldClass» Ольга Сергеевна Слуцкер выступит с докладом о необходимости формирования общественного мнения и мотивирования населения к занятиям спортом при помощи качественного освещения результатов собственной деятельности. К сожалению, за исключением фитнес сегмента подобная модель пока не получила широкого распространенияв российском спорте.

В заседании также планируется участие директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Константина Викторовича Вырупаева, генерального директора АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов» Азата Рифгатовича Кадырова и представителей Института развития интернета (ИРИ). Свое присутствие на мероприятии заявили и иностранные гости, в частности эксперт Британского Института открытых данных (Open data institute, ODI) ThomasTharakan, который выступит с докладом о создании модели управления спортом через информационные данные.

В ходе дискуссии участники экспертного диалога поднимут вопрос о созданиии использовании универсального общедоступного интернет портала, посвященного спорту.

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