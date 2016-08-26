Свердловский губернатор спустился в шахту

26 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил шахту «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске. Вместе с горняками он спустился на глубину более одного километра, на горизонт, где ежедневно проходят рабочие будни уральских шахтеров, сообщает департамент информационной политики главы региона.



«Я благодарен компании РУСАЛ за возможность еще раз увидеть эту уникальную шахту, встретиться с рабочими, обсудить насущные вопросы. Это самая глубокая шахта в России. Уникальна она и по своим инженерным решениям. Благодаря этой шахте мы обеспечили сырьем всю страну минимум на 30 лет, и есть серьезные перспективы развития шахты, которые реализует руководство. Шахтеры люди трудолюбивые и не говорящие много. Мы пожали друг другу руки, и я поздравил их с профессиональным праздником», – сообщил Евгений Куйвашев.



Реализация проекта строительства шахты «Черёмуховская-Глубокая» началась в 2008 году со строительства подземного комплекса горно-капитальных выработок. Наземная часть стала возводиться позднее – в 2011 году. 10 апреля 2015 года Евгений Куйвашев лично принимал участие в открытии шахты. По словам управляющего директора АО «Севуралбокситруда» Виктора Неустроева, в настоящий момент ведется строительство второй очереди шахты, которая включает следующие объекты: технологическое оборудование рудного подъема башенного копра, склад противопожарных материалов, автодорога на породный отвал. Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь 2016 года. Это позволит выдавать на-гора всю руду с шахты «Черёмуховская» по вертикальному скипо-клетьевому стволу шахты «Черёмуховская-Глубокая» на новый склад руды с последующей транспортировкой по железнодорожным путям.



Третья очередь строительства включает монтаж технологического оборудования клетьевой подъемной установки. Она позволит опускать на подземные горизонты людей и необходимые материалы. Данная очередь планируется к вводу в конце 2018 года.



В смену на «Черемуховской-Глубокой» работает порядка сорока человек, после запуска третьей очереди одновременно в шахте сможет трудиться по 70-80 рабочих.



Сегодня на территории региона на предприятиях с подземной добычей занято порядка десяти тысяч человек. Не раз Евгений Куйвашев отмечал важность поддержки этой ключевой отрасли, реализацию инвестиционных проектов, ввод новых производственных мощностей, модернизацию производства.



Несколько дней назад глава региона встречался с Президентом России Владимиром Путиным и докладывал о состоянии дел в Свердловской области. В первом полугодии 2016 года промышленный комплекс региона демонстрирует рост. По словам главы региона, это «суммарный эффект той большой работы, которая ведется в промышленности региона, в том числе, конечно, и в горнодобывающей отрасли. Шахта «Черемуховская-Глубокая» – убедительный пример этой работы».



Вечером 26 августа Евгений Куйвашев в Североуральске примет участие в торжестве, посвященном празднованию в России Дня шахтера. Глава региона наградит почетными грамотами заслуженных работников горнодобывающей отрасли.



По итогам 2015 года объем отгрузки продукции горнорудными предприятиями чёрной металлургии Свердловской области вырос более чем на 9 процентов, составив 35,9 миллиарда рублей. Физические объемы добычи железной руды выросли на 1,3 процента, железорудных окатышей – на 1,1 процента, производство агломерата – на 4,6 процента. За последние несколько лет в горной отрасли у нас было несколько крупных пусков. Так, в 2014 году на предприятии «Сафьяновская медь» (предприятие УГМК-Холдинга) введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс подземного рудника.