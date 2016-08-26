Кабмин рассмотрит вопрос гарантированной доли в зарплатах учителей

Кабинет министров готов рассмотреть возможность установления гарантированной доли в зарплатах преподавателей вузов, превышающей долю надбавок, если будет такой запрос от преподавательского сообщества.

Об этом сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев во время беседы с участникам форума "Развитие высшего образования", который сейчас идет на площадке Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий.

Медведев заявил, что, если участники форума считают, что правительство должно установить какую-то гарантированную составляющую по окладу, власти готовы будут рассмотреть данный вопрос. Медведев добавил, что дал такое поручение по итогам встречи с преподавателями, которые предложили долю в 70% от совокупных выплат.

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