Власти готовят третий список самостроя в Москве

Сергей Шогуров, руководитель Государственной инспекции по недвижимости Москвы, объявил, что не позже чем через полгода появится новый третий список самостроя, который будет определен под снос.

Первый список самостроя был обнародован в декабре 2015 года. Демонтаж домов был произведен в феврале текущего года. После того, как 28 июня были названы ещё 107 объектов под снос, была определена дата второй волны. Сергей Шогуров обращает внимание, что между публикациями первого и второго списков прошло шесть месяцев. Разница между вторым и третьим списками, по мнению главы Госинспекции, сократится.

Планируется, что следующий этап сноса самостроя начнется уже 29 августа. Теперь анонсирован третий список объектов, которые, скорее всего, будут снесены уже в следующем году.

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