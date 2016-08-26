Пользователи сети требуют психиатрического обследования самарского губернатора

Скандал разгорелся вокруг Николая Меркушкина, занимающего пост губернатора Самарской области, из-за его резких высказываний. Пользователи соцсетей требуют провести психиатрическое освидетельствование губернатора и составили петицию, активно набирающую голоса на портале Change.org.

Ранее Меркушкин заявлял, что жители области сами виноваты в том, что власти для них ничего не делают. Кроме того, он обвинил посла США в том, что в регионе недовольны задержками заработной платы.

Петицию подписали более пяти тысяч человек. Кроме того, на том же портале можно найти другую петицию, требующую отправить Меркушкина в отставку, однако она собрала пока меньшее количество голосов.

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