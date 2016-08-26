В Сетуньке пройдет семейный праздник «По Волшебной Тропе Казимира…»

Когда мы говорим, что готовимся провести День КВАДРАТА, никто не удивляется. КВАДРАТ - того стоит. Неужели эта геометрическая форма, олицетворяющая лад и покой в доме, не заслужила своего праздника? Недаром, в основе любого проекта находится КВАДРАТ. Но это еще не все. Мы расшифровываем название праздника по-своему: День КВАДРАТА - День Культурной, Веселой, Актуальной, Деловой, Равноугольной, Артистической, Творческой Атмосферы.

По итогам первого праздника ВЕСЕЛОГО КВАДРАТА , проведенного в августе 2015 года наш ВЕСЁЛЫЙ КВАДРАТ получил шутливое прозвище – квадратный колобок, и мы с радостью предлагаем вам участвовать в его приключениях. Хотелось бы, чтобы мамы и папы, бабушки и дедушки забыли, что они взрослые, а мальчишки и девчонки почувствовали - что они, если чего захотят, то смогут всё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё! Веселый, яркий и занимательный праздник пройдет на открытом воздухе у Домика администрации поселка Сетунька , и рядом с ним - в аллеях, на веранде, детской площадке.

Сам КВАДРАТ, созданный замечательным художником Казимиром Малевичем, будет приглашать на ярмарку детских и школьных товаров, к книжным киоскам ведущих российских издательств . Творчество российских художников- графиков, которые придумывают и создают удивительные книжные образы, иллюстрируют и создают книги, будет в центре события. Потому что одна из самых важных целей праздника – популяризация книги и книжной графики. Международное объединение «КНИГА ХУДОЖНИКА» разместит свою экспозицию в выставочном зале , поселка Сетунька. Здесь будут представлены оригиналы работ художников и литераторов, работающих в формате art-book или «Книга художника» с изображением сказочных, озорных, и очень разных квадратов, постеры с автографами художников, авторские куклы , предметы интерьера.

И, конечно, на празднике будет много книг – энциклопедические издания для маленьких умников, сборники стихов и сказки. Отрывки из своих новых произведений прочитают молодые, но уже известные поэты и писатели. К нашему празднику будет издана замечательная книжка-раскраска «МАЛЕВИЧ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ». Это интерактивное издание, книжка-игра, книжка-альбом, с которой интересно заниматься и детям и взрослым. Её интересно и читать и раскрашивать. Книжку придумал московский художник Михаил Рошняк, а замечательные стихи написал Михаил Погарский. На нашем празднике мы всё поучаствуем в её презентации.

Импровизированная граффити-стена станет огромной книгой…. Страницы которой участники нашего праздника превратят в красочную феерию. В галерее -мастерской, здесь будет много бумаги, карандашей, мелков и красок для маленьких художников. Состоятся конкурсы рисунка на тарелках , импровизированные сеансы боди-арта для мальчиков и девочек, концерты, викторины. Маленькие модники и их родители смогут познакомиться с самыми свежими моделями одежды. А еще перед гостями выступят артисты, пройдет конкурс самых выразительных рисунков, по результатам которого будут вручены призы! Закончится праздник в Сетуньке, как все большие настоящие праздники, сказочным фейерверком - в честь ВЕСЕЛОГО КВАДРАТА, в честь праздника и в честь каждого гостя.

Вход свободный – для всех!









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