В России создали бронемашину, которой можно управлять со смартфона

"Военно-промышленная компания" создала бронемашину, которой можно управлять с обычного мобильного телефона.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ВПК Александра Красовицкого. В интервью агентству он пояснил, что сейчас любую машину можно превратить в робота. В России уже есть автомобили, которые могут использоваться и с экипажем, и без него.

Однако новым бронеавтомобилем можно будет управлять с мобильного телефона. О какой именно модели идет речь, Красовицкий не уточнил.

Гендиректор ВПК отметил очевидное преимущество машин, которым для функционирования нужен экипаж - человек всегда оценивает ситуацию лучше любого робота.

Красовицкий полагает, что колесная бронетехника будет пользоваться большим спросом в ближайшие годы.