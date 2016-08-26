Накануне вечером на набережной у гостиницы "Park Inn" в Нижнем Тагиле было яблоку негде упасть: люди пришли посмотреть на редчайшее в этом городе явление - купание слонов.

Всё свободное место на набережной - от "Клуба Моржей" до противоположного мыса со спортивными снарядами - было занято людьми.

Купались в пруду Нижнего Тагила трое слонов. Они осторожно и медленно прошли сквозь толпу к берегу и зашли в воду Нижнетагильского пруда по брюхо. Всего 10 минут длилось это необычное действо, после чего слонов вывели из воды и увезли.

После многие жители города возмущались, что на купание слонов народу пришло в несколько раз больше, чем на День города.