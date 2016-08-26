Опоздавшая на рейс в Таиланд россиянка отсудила у авиакомпании 150 тысяч рублей

Не попав в Таиланд из-за авиакомпании «Таймыр», по субъективным причинам отложившей рейс, жительница Норильска смогла добиться справедливости, получив 150 тысяч рублей компенсации за несостоявшийся отдых.

Ещё в октябре 2015 году россиянка должна была улететь на отдых в Таиланд самолетом из Красноярска. Но женщина не успела на свой рейс по вине авиакомпании «Таймыр», которая не смогла доставить жительницу Норильска в Красноярск вовремя якобы из-за погодных условий, сообщает lenta.ru.

Как позже было доказано в суде, лайнер «Таймыра» был отправлен в Москву вместо Красноярска, а погодные условия были удовлетворительными на тот момент. Таким образом, авиакомпания была признана виновной в том, что отдых жительницы Норильска не состоялся.

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