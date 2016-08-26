Фермеры из Омской области Сергей и Анастасия Гордиенко привели к приемной президента Владимира Путина теленка. На такой нестандартный шаг супруги пошли из-за того, что им нечем кормить животное.

Семья Гордиенко, надеясь, что президент сможет прокормить животное, пыталась спасти теленка от смерти.

По словам женщины, Россельхозбанк отказал в кредите, и они не смогут прокормить свое стадо, передает FlashSiberia.

Супруги-фермеры из-за безденежья не смогли засеять поля и в ближайшее время им придется резать скот из-за отсутствия корма. Отметим, что теленка передали в итоге в одно из омских фермерских хозяйств.

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