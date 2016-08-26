В Москве создают сад памяти жертв ГУЛАГа

Новая достопримечательность появится в столице России. Туристы и жители города в ближайшее время смогут посетить сад памяти жертв ГУЛАГа, который будет засажен деревьями с территории бывших концлагерей.

Роман Романов, директор Музея истории ГУЛАГа, рассказал о замысле, с которым создается в Москве новый сад памяти жертв исправительно-трудовых лагерей. По словам Романова, особенностью сада станет тот факт, что объектами станут не памятники, а живые деревья, которые должны вносить ноту оптимизма и надежды на то, что подобное не повторится.

В саду будут произрастать растения, которые непосредственно связаны с судьбами знаменитых заключенных ГУЛАГа, а также деревья, вывезенные с территории лагерей. В саду уже появились деревья – это рябины и каштаны из лагерей Йошкар-Олы.

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