Выживут только гиганты

Московская вкладчица Александра Корышева устроила стресс-тест для Центробанка. В ходе своего эксперимента она выяснила: главный финансовый регулятор страны существует для чего угодно – но только не для защиты интересов вкладчиков.



У Корышевой был оформлен вклад в “Азиатско-Тихоокеанском банке”. Сумма вклада (по меркам ЦБ) была небольшой - всего 10 тысяч рублей. Но для Александры, вчерашней студентки, она все же была ощутима: весной Саша решила понемногу откладывать на хорошую зимнюю куртку.



В июне она узнала о том, что Хамовнический районный суд Москвы рассматривает дело, ответчиком по которому выступает А.В. Вдовин, председатель «АТБ», того самого банка, где лежит ее капитал. Это произошло совершенно случайно: Александра в связи с рабочими делами просматривала сайт суда и - такое открытие. Выяснилось: иск к руководителю «Азиатско-Тихоокеанского банка» предъявила другая кредитная организация ОАО АК «БайкалБанк», и речь шла о взыскании весьма существенной суммы - более 200 миллионов рублей.



Вкладчицу Корышеву эта новость серьезно обеспокоила. Перспектива остаться на зиму без куртки совсем не грела. Рассудив, что главным арбитром в банковских вопросах у нас является ЦБ, Александра обратилась с запросом именно туда. «Поскольку в настоящее время в банке АТБ у меня размещены денежные средства по договору срочного банковского вклада, - написала она, - прошу оказать мне консультационную поддержку и подтвердить или опровергнуть правильность моих предположений относительно того, что в случае принятия судебными органами решения об удовлетворении требований ОАО АК "Байкалбанк", данный факт не отразится негативно на деловой репутации банка АТБ, его финансовой стабильности и, как следствие, возможности своевременно отвечать по обязательствам возврата привлеченных денежных средств физических лиц, в том числе по договорам вклада».



К тому времени история тяжбы между Вдовиным и «БайкалБанком» уже достаточно нашумела, и опасения, возникшие у Саши в связи с самим фактом этой тяжбы, были вполне закономерны. В сентябре 2015 года Вдовин взял в «БайкалБанке» кредит в сумме более 200 миллионов рублей. В марте 2016 года он прекратил выплаты по этому кредиту. «БайкалБанк» вскоре после этого вошел в полосу турбуленции. В апреле Центральный Банк, усомнившись в финансовой политике «БайкалБанка», доначислил ему 330 миллионов резервов, а также отключил его от системы БЭСП (“Банковские электронные срочные платежи”). Очевидно, дело шло к отзыву лицензии, однако акционерам «БайкалБанка» удалось стабилизировать ситуацию, вкачав в банк дополнительную ликвидность. Однако апрельский кризис повлек за собой смену руководства банка и расследование деятельности отправленного в отставку председателя Правления Виталия Егорова.

Вскоре в правоохранительные органы поступили десятки заявлений от акционеров с разоблачениями сомнительных сделок, проведенных банком под руководством Егорова. Среди них – и история с выдачей кредита Вдовину. Новое руководство банка заподозрило Александра Вдовина и Вадима Егорова в сговоре. Вдовин, чей «Азиатско-Тихоокеанский банк» был зарегистрирован в Амурской области, действительно мог иметь интересы в Бурятии, где были сильны позиции «БайкалБанка». Подозрения акционеров укреплял тот факт, что Вдовин прекратил выплаты по кредиту непосредственно накануне санкций ЦБ в отношении «БайкалБанка» - не исключено, что эти санкции были для него ожидаемы.

В этом свете спор банка с Вдовиным мог приобрести уже и уголовный оттенок, что, вероятно, сказалось бы и на судьбе вклада Александры Корышевой. Вскоре вкладчица получила ответ регуляторного органа, и этот ответ вряд ли бы мог кого-то успокоить. Признавая в целом обязанность Центробанка заботиться об интересах вкладчиков (что, помимо «поддержания стабильности банковской системы России», является «главной целью банковского регулирования»), заместитель управляющего отделения ЦБ по Амурской области П.В. Прохоров дотошно перечислил все статьи закона и должностные инструкции, регламентирующие порядок проведения проверок в банках. Подробно описал действующие в России принципы страхования вкладов. Вставил даже пассаж о том, что «на данный момент Азиатско-Тихоокеанский банк выполняет все пруденциальные нормы деятельности и является участником системы страхования вкладов». Однако и упомянул, что «в соответствие со ст.421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора», добавив акцент: «вкладчики свободны в выборе банка для размещения принадлежащих им средств». В данном контексте эта констатация прочитывалась однозначно: не нравится – забирайте свои деньги и уходите.



Впрочем, холодная, отстраненно-формалистская интонация ответа ЦБ на запрос гражданина, резонно беспокоящегося о своем вкладе, - это не частный случай неудачной коммуникации. Это последовательная позиция ЦБ. Нередко попытки участников банковского рынка завести конструктивный диалог с регулятором завершаются грубой демонстрацией того, «кто в доме хозяин».



П.В. Прохоров, ответивший на запрос Александры Корышевой, конечно, вряд ли бы стал открытым текстом сообщать ей о том, что, по сути, у регионального банка наподобие «АТБ» Центробанк может отозвать лицензию в любой момент – подобрать подходящий повод не так сложно. Но ведь заместитель управляющего отделения ЦБ по Амурской области мог рассказать вкладчице о том, чем закончилась история «БайкалБанка», просуществовавшего без малого четверть века. Все необходимые выводы из этой истории вкладчица Корышева сумела бы сделать сама.



А развязка была такова. Центральный банк принял во внимание усилия акционеров, добавивших ликвидность банку в апреле; очевидно, он также принял во внимание обращение руководства Бурятия в поддержку банка, выполняющего целый ряд важнейших социальных функций в республики, – поскольку одобрил план срочных мер по коррекции политики банка. И все же, несмотря на это, на прошлой неделе у «БайкалБанка» была отозвана лицензия. В качестве формальной причины в приказе Эльвиры Набиуллиной значится «отсутствие собственных капиталов». Что, как говорят в банке, не соответствует действительности: на момент ликвидации, на счетах «БайкалБанка» было достаточно средств, чтобы выполнять все обязательства.

Отзыв лицензии у очередного регионального банка эксперты оценивают как очередной шаг ЦБ в рамках кампании укрупнения банковского рынка. Очевидно, выживут только гиганты – но вряд ли клерк из Центробанка сообщил бы об этом Александре Корышевой.

Комментарий доктора экономических наук, профессора, президента АНО «Центр защиты вкладчиков и инвесторов» Артема Генкина:

В описанной в статье ситуации Центробанк отреагировал стандартно. Кредитная организация соблюдает все обязательные нормативы – вопросов к ней нет. Но неужто, между проверкой соблюдения нормативов по отчетности банка и отъемом лицензии, у регулятора нет никаких промежуточных мер контроля, мониторинга, воздействия на банки? Если это так, то чем конкретно тогда регулирование защищает рядового вкладчика?

Да, в эпоху «банкопада» вкладчикам непросто обрести спокойствие духа. За весь 2015 г. потеряли лицензии 92 российских банка, за неполные 8 месяцев этого года – уже 65. Очевидно, что «опустынивание» банковского сектора снижает конкурентность на этом рынке, повышает степень монополизации и концентрации вкладов населения в Сбербанке и нескольких крупных федеральных банках с госучастием, позволяя этим «счастливчикам» поддерживать низкие ставки по депозитам за счет боязни рядового вкладчика потерять деньги в коммерческом банке.

При появлении негативной информации в прессе или слухов о нездоровье вашего банка, необходимо не только навестить его и попытаться снять ваши средства со вклада, но еще и проверить наличие у вас на руках документов, подтверждающих наличие договора с банком, факт внесения средств во вклад (как правило, это приходные кассовые ордера) и сумму во вкладе (выписка со счета). Даже если снятие средств осуществить уже не удастся, собранные документы могут впоследствии послужить вашим весомым аргументом в возможных спорах с АСВ о факте наличия вклада и обязанности Агентства по страхованию вкладов вам эту сумму вклада и процентов по нему компенсировать.

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