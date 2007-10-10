Рак – лечится!

50% россиян считают, что рак – болезнь неизлечимая. 44% впервые услышали о том, что существуют эффективные лекарства от рака, только во время опроса, который на днях обнародовал «Фонд общественного мнения». И лишь 16% знают об инновационных препаратах, которые могут не только продлить жизнь на 10–15 лет, а в некоторых случаях и вылечить от этого страшного недуга.

ТРЕТЬ респондентов говорят, что больные оплачивают лечение из собственных средств или благодаря помощи родных и друзей. А половина опрошенных заявила, что у них есть знакомые, которые совсем не обеспечены необходимыми лекарст­вами.

По словам директора Фонда общественного мнения Александра Ослона, население преувеличивает распространенность онкологических заболеваний. Около трети опрошенных считают, что раком болеют от 25% до 50% населения страны. Однако фактически это – 2% населения.

«Мы находимся в диком состоянии. Люди не знают, что онкологические заболевания излечимы. Обеспеченность больных раком лекарст­вами крайне низкая, – делится результатами проведенного исследования Александр Ослон. – В России с 2005 г. была открыта Программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). Она предназначена для бесплатного обеспечения дорогостоящими лекарствами льготных категорий граждан. Как показали интервью с врачами-онкологами, эта идея замечательная, впервые многие люди смогли получить бесплатно необходимые препараты. Но во-первых, в 2006 г. финансирование ДЛО уменьшилось в два раза. А во-вторых, нет точной статистики по онкологии. Поэтому невозможно формировать «лекарственный» бюджет.

Исследование выявило, что больные не знают о своих правах. В частности, о возможности стать участником системы ДЛО. Но, как рассказывают онкологи, и это не панацея. Включение в систему ДЛО не гарантирует онкобольным получение всех необходимых лекарств. Врачам «сверху» рекомендуют выписывать пациентам препараты, которые дешевле. Кстати, в последнее время появилось много эффективных препаратов, но они не входят в список ДЛО. А приобретать их за свой счет многие люди просто не в состоянии. Средняя стоимость комплексного лечения подавления опухолевого роста составляет от 30 до 70 тысяч рублей.

Онкологи сетуют, что больной, которому выписывают лекарственные средства по ДЛО, получает его только через 1,5–2 месяца. Потому что система очень забюрократизирована. Для начала человек должен встать в очередь на получение льготного препарата. Потом список очередников рассматривают на специальных комиссиях, а это длится около месяца. И лишь когда дается «добро», надо дождаться, чтобы эти сведения как можно быстрее получили аптеки. Но и на это уходит около месяца. Однако заболевание, как известно, не ждет, оно стремительно развивается. Другой момент – чтобы стать участником ДЛО, надо получить инвалидность. Эта процедура занимает тоже несколько месяцев. Поэтому время, когда прогрессирующую болезнь можно остановить, чаще всего упущено.

Во многих странах действуют специальные программы, когда государство финансирует онкобольных инновационными препаратами. Например, в такой небольшой стране как Хорватия, численность населения которой сравнима с Татарстаном, бюджет программы инновационных противоопухолевых препаратов на треть больше региональной квоты на все ДЛО Татарии.

В России, чтобы обеспечить доступ всех онкобольных к высокоэффективным препаратам незамедлительно, нужно создать Федеральную целевую программу. По оценкам экспертов, ее бюджет должен составлять как минимум 55 млрд. рублей. Сейчас у нас на дотации на приобретение инновационных препаратов тратится около 25 млрд. рублей. Дополнительно, чтобы работающее население вовремя могло получить необходимые препараты, есть предложение создать систему целевых банковских кредитов на приобретение дорогостоящих препаратов. Идея состоит в том, чтобы процентные выплаты компенсировали за счет региональных бюджетов.

Также источником средств могут стать специальные меры по совершенствованию акцизной политики на табачную продукцию. Известно, что курение – одна из причин заболевания раком.

Александр Ослон заявил, что результаты социологического исследования направлены в Минздравсоцразвития. А также планируется его обсуждение на заседании Экспертного совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов.

Рената МОСКАЛЬЧУК

Наша справка

РОССИЯ тратит на лекарственное обеспечение онкобольного в год 4 евро. Это гораздо меньше других стран. Тогда как минимально достаточный уровень - 10 евро. Например, в США - 38 евро, во Франции - 22 евро, в Польше - 9 евро.