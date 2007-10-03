Налогоплательщикам облегчат жизнь

Для этого Минфин разрабатывает специальные регламенты для Федеральной налоговой службы. Они связаны с приемом и оформлением налоговой декларации, выдачей лицензий, регистрацией контрольно-кассовой техники и т.д. В них будут разработаны схемы и поминутно расписаны все шаги налоговиков. Например, на прием документов не должно уходить более 20 минут. Передача их в другой отдел – в течение одного дня и т.д. Это позволит избежать затягивания рассмотрения документов, а также возникновения таких ситуаций, когда один налогоплательщик получает возврат подоходного налога в течение одного дня, а второй ходит по судам два года.

НО ЭТО лишь маленькая толика того, что предстоит сделать в ближайшее время в российском налоговом законодательстве. На недавней конференции Палаты налоговых консультантов замдиректора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Сергей Разгулин заметил, что глобальное формирование основ налоговой системы закончено, определены права и обязанности участников налоговых отношений. Но налоговое законодательство будет и дальше динамично развиваться. Правда, акцент в поправках сместится от масштабных преобразований к точечным поправкам. Например, много внимания будет уделено совершенствованию налогового администрирования, а также отраслям, связанным с инновационной деятельностью и поддержкой некоммерческого сектора.

Единственная глава Налогового кодекса, которая до сих пор остается незавершенной, – о налоге на недвижимость. Как рассказал Сергей Разгулин, довести эту главу до ума можно только после проведения серьезных организационных мероприятий. Среди них кадастровая оценка земельных участков, которую сейчас проводит Роснедвижимость. Судя по тому, что делается это очень медленно, налог, который обещает быть немаленьким, мы начнем платить нескоро.

Один из законопроектов, который сейчас разрабатывается в недрах Минфина, должен стать барьером для появления фирм-однодневок. Известно, что они создаются для применения «серых» схем, из-за чего наша экономика несет огромные убытки. После принятия закона их не может быть по существу. Поскольку, прежде чем юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю выдадут специальное свидетельство налогоплательщика НДС, ему должны присвоить специальный идентификационный номер. Но это произойдет лишь в том случае, если он покажет реальную выручку за предшествующий период. То есть фирма должна иметь хоть непродолжительную, но финансовую историю.

Помимо этого разрабатывается пакет поправок, направленных на развитие ипотечного кредитования и рынка закладных. Для этого предполагается законодательно уточнить рыночную стоимость ценных бумаг и порядок их реализации. А также возможность признания убытков при уступке ценной бумаги.

Рената МОСКАЛЬЧУК

Наша справка

НАПОМНИМ, что 24 июля 2007 г. вступил в действие закон, который объединил так называемые социальные налоговые вычеты. Раньше они предоставлялись отдельно за медицинские услуги и образование. Теперь их объединили и добавили еще один – на добровольное пенсионное обеспечение. При этом общая предельная сумма возврата 13% подоходного налога после заполнения налоговой декларации будет не 50 тыс. руб., как прежде, а 100 тыс. рублей.