Заплати алименты и спи спокойно!

Шкодливых родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, насчитывается в России более 11 млн. человек! Только в прошлом году их число увеличилось на 2 млн. Судебные приставы, которые приводят в исполнение решения мировых судей, говорят, что многие из них далеко не бедные люди. У большинства долгов накопилось по нескольку сотен тысяч рублей, а у кого-то и миллионов.

РАССТАВШИСЬ со второй половиной, один из супругов тут же забывает о существовании своих чад. А если и помнит, то старается сделать так, чтобы сумма выплат была минимальной – предъявляет суду «липовые» справки о доходах или вовсе исчезает в неизвестном направлении.

С 1996 г. в России действует Семейный кодекс, который регулирует семейные отношения, в том числе и алиментные. Но за 11 лет своего сущест­вования многие его статьи либо устарели, либо стали противоречивыми. Сейчас уже недостаточно существующих мер, чтобы заставить алиментщиков-уклонистов отдать долг своим чадам. Поэтому требуется пересмотр семейного, а также административного и уголовного законодательства. До 1 октября этого года Комитет Госдумы по делам женщин, семьи и детей собирает варианты предложений, чтобы до конца года внести соответствующие поправки.



Минимум для ребенка



«ПРЕЖДЕ всего надо навести порядок в установлении алиментов», – считает председатель Комитета Госдумы по делам, семьи, женщин и детей Екатерина Лахова. Сейчас мировые судьи назначают определенный процент от зарплаты или твердую сумму, которая зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Если с процентами все более или менее ясно, то с МРОТ бывают закавыки. Дело в том, что МРОТ для начисления зарплаты и размеров больничных составляет 2300 руб., а для уплаты штрафов и всего остального – 100 рублей. Мировые судьи, вынося решение по выплате алиментов, ошибочно полагают, что назначают ежемесячную сумму в размере 2–3 МРОТ равную 4600–6900 рублей. Согласитесь – суммы приемлемые. Но дети получают на руки по исполнительным листам – 200 рублей. Отрицательный момент исчисления алиментов в МРОТ еще и в том, что он не индексируется на размер инфляции. Чтобы и впредь не возникало подобных финансовых фокусов, депутаты из «Единой России» предлагают связать размер алиментов с другой величиной – прожиточным минимумом (ПМ) для ребенка того региона, в котором он проживает. В каждом регионе он свой и ежеквартально пересматривается. Именно ПМ должен быть тем минимумом, который ребенок может получать в качестве алиментов.

Однако, по мнению начальника Департамента медико-социальных проб­лем семьи, материнства и детства Минздравсоцразвития Елены Куприяновой, нижний предел алиментов должен исчисляться не в ПМ, а в твердой сумме: «ПМ – величина технически неудобная. Она подвижна – устанавливается ежеквартально, и, как правило, ее расчеты в субъектах задерживаются, поэтому проще закрепить фиксированную сумму. По нашим расчетам, она должна быть не менее 2000 руб., помноженная на районный коэффициент, и постоянно индексироваться». Следующее нововведение – увеличение возраста ребенка, получающего алименты. Согласно законодательству, ребенок перестает получать деньги, как только ему исполняется 18 лет. Эта норма автоматически закрывает двери вузов перед детьми, которые хотят продолжить учиться на очной форме. Депутаты надеются прод­лить выплату алиментов до 23 лет тем, кто решил получить образование на очной форме.

Предполагается расширить круг обстоятельств, при которых родители обязаны помимо выплаты денег участ­вовать в дополнительных расходах на детей. Сейчас можно потребовать с бывшего супруга дополнительно деньги на лечение, когда ребенок тяжело заболел. Но болезни бывают разные, поэтому почему бы не потребовать участия второй половины, если ребенок хроник и постоянно болеет простудой?



Должникам перекрыли границы



ЕЩЕ одна поправка должна облегчить участь тех, кто в прямом смысле выбивает алименты для ребенка через суд. Как ни странно, по закону истец обязан доказать, что плательщик алиментов зарабатывает намного больше, чем указал в справке доходов. Или помимо постоянной зарплаты имеет дополнительный приработок или доход от ценных бумаг. Скорее всего, эту обязанность возложат на самого плательщика. Потому что некоторые личности, чтобы уйти от денежных выплат, очень искусно заметают следы. Истцу не то что узнать, какая зар­плата у бывшего супруга, но и где он живет, порой найти очень сложно.

Тех, кто злостно уклоняется от уплаты денег, законодатели собираются лишать водительских прав, отказывать им в выдаче загранпаспорта, изымать профессиональную лицензию или запрещать выдачу кредита.

По мнению замдиректора Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова, очень действенный способ – запрет выезда за границу до полного погашения долга. Эта норма начала дейст­вовать в России с 1 января этого года. Благодаря ей многие должники вернули деньги своим отпрыскам. В Ленинградской обл. был случай, когда папаше пришлось выложить 5-миллионный долг в обмен на возможность выехать за границу. «Ответственность за алиментщиков, я считаю, должны нести их работодатели, которые покрывают своих сотрудников. В июне этого года в Санкт-Петербурге была создана электронная база по предприятиям, где трудятся алиментщики», – говорит Артур Парфенчиков.

Это лишь малая часть тех мер, которые депутаты должны принять в ближайшее время.

Рената МОСКАЛЬЧУК

Справка «АН»

В I ПОЛУГОДИИ этого года за неуплату алиментов было осуждено 15 554 человека. 7562 человека приговорены к исправительным работам. 485 оштрафованы. К остальным применили иные меры.