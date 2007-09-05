У миллионов изгоев появилась надежда

Члены комиссии по вопросам социального развития Общественной палаты подготовили ряд предложений по совершенствованию законодательства в отношении инвалидов. Эти инициативы существенно должны изменить сегодняшнюю жизнь 14 млн. инвалидов России.

ПРОБЛЕМ у инвалидов предостаточно, – говорит председатель Всероссийского общества инвалидов, член Общественной палаты Александр Ломакин-Румян­цев. – Но самое обидное, что препоны на пути их решения ставит несовершенное законодательство. Поэтому, как только в Общественной палате была создана подкомиссия по делам инвалидов, мы образовали рабочую группу. В ее состав вошли представители профсоюзов, науки, общественных организаций. Уже подготовлен законопроект «О внесении изменений в Закон «О социальной защите инвалидов», а также поправки к другим законодательным актам».

И так незавидная жизнь российских инвалидов с принятием в 2005 г. 122-го закона разделилась на «до» и «после». То, что было «после», только ухудшило их положение. Закон «О монетизации льгот» полностью отошел от прежней понятной модели определения инвалидности. Если раньше она определялась по совокупности многих факторов, то теперь при назначении пенсии используют только один – степень ограничения способности к трудовой деятельности (СОСТД). Что ставит на человеке «клеймо» – нетрудо­способный член общества. И это при том, что многие инвалиды, несмотря на какие-либо увечья или физические ограничения, во многом могут дать фору здоровым людям.

Более того, присвоение инвалидам степени трудоспособности ограничивает людей в получении доходов. Потому что существующая методика определения инвалидности не имеет объективных оценочных инструментов. Постоянный мониторинг Всероссийского общества инвалидов наглядно показывает, что назначение СОСТД зависит исключительно от субъективного мнения специалистов медико-санитарной экспертизы. Зачастую они занижают степень трудоспособности, а это значительно влияет на доходы инвалида. Так, в 2006 г. из 40 региональных организаций Всероссийского общества инвалидов 26 указали на то, что в их регионах комиссии МСЭ снизили многим инвалидам по отношению к группе инвалидности СОСТД. Среди них республики Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Орловская, Ростовская, Калининградская и другие области.

«В последние годы из-за отмены налоговых льгот более 20 тыс. инвалидов только в системе Всероссийского общества инвалидов потеряли работу. Положение с занятостью инвалидов осложняется еще и тем, что практически ликвидирован механизм квотирования рабочих мест. Раньше они могли трудиться на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые в свою очередь получали за это различные преференции. Теперь они могут работать только на предприятиях с числом работающих более 100 человек. Но известно, что работодатели не спешат брать на работу инвалидов, а 122-й закон, можно сказать, официально одобрил их поведение. Неисполнение нормы по квоте уже не карается штрафом, а посему работодатели не обязаны создавать рабочие места для инвалидов», – замечает Александр Ломакин-Румянцев.

Члены рабочей группы решили, что надо исключить субъективный критерий оценки только ограничения способности к трудовой деятельности и вернуться к более объективному фактору – группам инвалидности. А также восстановить упраздненную все тем же 122-м законом государ­ственную систему реабилитации.

Кроме того, в законопроекте они четко прописали сами понятия «инвалид» и «инвалидность», которые предполагают подход к такому человеку не как к изначально нетрудоспособному, а как к гражданину, которому должны быть созданы условия для полноценной жизни и реализации всех конституционных прав. К сожалению, российское значение понятия «инвалид» сегодня во многом расходится с мировым. А то, которое предлагают члены Общественной палаты, напрямую стыкуется с базовыми принципами, указанными в Конвенции о правах инвалидов, принятой в декабре 2006 г. Генеральной Ассамблеей ООН. Ее основные положения – защита и поощрение прав инвалидов, ликвидация дискриминации инвалидов, обеспечение их прав на работу, здравоохранение и образование. Словом, полное и эффективное вовлечение и включение инвалидов в общество.

Кстати, если даже по каким-либо причинам подготовленный Общественной палатой законопроект не получит одобрение в Госдуме, России все равно придется пересмотреть многие положения нашего законодательства. Связано это с вышеупомянутой Конвенцией. Чтобы ее постулаты могли действовать во всех странах, ее должны ратифицировать как минимум в 20 странах. Сейчас уже более 100 стран подписали Конвенцию, а 4 – ее ратифицировали. Между прочим, России среди этих стран пока нет.

СПРАВКА АН

РАНЬШЕ было 3 группы инвалидности. Причем независимо от группы и тяжести инвалидности жесткого запрета на работу не существовало! Если инвалид хотел, он мог реализовать свое право на труд без уменьшения пенсии и других выплат! Теперь существуют так называемые степени ограничения способности к трудовой деятельности. Их четыре. Самые «тяжелые» – 4-я и 3-я, классифицируются они как значительно выраженные нарушения функций организма. Фактически это приговор на всю оставшуюся жизнь. 2-я степень – умеренные нарушения и 1-я степень – незначительные нарушения.

Напомним, что пенсия по инвалидности состоит из двух частей – базовой и страховой. Базовая часть – гарантированный государством минимум, а страховая – то, что человек смог заработать, пока не стал инвалидом. Помимо этого инвалид еще может получать либо набор социальных услуг (льготные лекарства и проезд), либо, отказавшись от него, ежемесячные денежные выплаты. Кстати, с 1 октября базовая часть пенсии инвалидов вырастет. Так, базовая часть пенсий инвалидов 3-й степени составит 2520 руб., 2-й степени – 1260 руб. и 1-й степени – 630 рублей.

КСТАТИ

ЕСЛИ вдруг медикам показалось, что состояние вашего здоровья не позволяет вам трудиться, и они ставят 3-ю степень нетрудоспособности, то до конца жизни вы не сможете устроиться даже на самую легкую работу, поэтому обречены существовать на нищенскую пенсию. А если они считают, что вы можете полноценно работать, то ставят 0-ю степень, и человек, не найдя работу, перестает получать пенсию вообще! Александр Ломакин-Румянцев говорит, что налоговые инспекции и трудовые инспекции охотятся за работающими людьми с третьей степенью. Работодателей за это нарушение штрафуют и предписывают увольнять третьестепенцев.