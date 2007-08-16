«Другие» профсоюзы наступают

Россию в скором времени может захлестнуть волна забастовок. Эксперты утверждают, что этот процесс вполне закономерный и свидетельствует о том, что страна переходит на следующий этап рыночной экономики. Поэтому неизбежно формирование новых взаимоотношений между работниками и работодателями. Правда, интересы трудящихся, скорее всего, будут отстаивать уже «другие» проф­союзы. Кстати, недавняя забастовка на АвтоВАЗе – яркий тому пример, когда так называемый альтернативный проф­союз «Единство» всколыхнул народ для того, чтобы добиться повышения заработной платы.

Требование – повышение зарплаты

НЕКОТОРЫЕ аналитики отмечают, что в ХХI в. всплеск активности рабочего движения пришелся на 2006 г., и она продолжает набирать обороты. По данным Международного института политической экспертизы (МИПЭ), в прошлом году профсоюзы пяти предприятий официально объявляли об акциях протеста. Бастовали питер­ские моряки, нефтяники из города Мегион Тюменской области, автомобилисты из Всеволожска, химики из Красноуральска. А уже в первой половине 2007 г. прокатилась волна организованных акций на 9 предприятиях страны.

Основные требования рабочих – повышение зарплаты, улучшение условий труда, соблюдение норм трудового законодательства. Причем практически во всех случаях акции протеста устраивали так называемые альтернативные профсоюзы.

Об этом мало кто знает, но как раз в то время, когда автовазовцы начали бастовать, взбунтовались железнодорожники на Костамукшском ГОКе. Они устроили так называемую итальянскую забастовку. Под предлогом отсутствия запчастей и того, что многие железнодорожные составы требуют ремонта, просто перестали вывозить продукцию с территории комбината. Работники пытались добиться повышения зарплаты. Инициатором этого протеста опять-таки выступил «другой» профсоюз – Независимый профсоюз горняков (НПГ).

Это объединение настолько завоевало доверие работников отрасли, что люди стали покидать официальный отраслевой профсоюз горняков и переходить в НПГ. Такой поворот кое-кому не понравился, и сейчас «со скрипом», но идут попытки соединить эти объединения.

«Мы не любим говорить альтернативные, мы говорим – другие, иные профсоюзы, – замечает зампредседателя горно-металлургического профсоюза России Ири­на Леденева. – Они появляются по двум причинам. Первая – проявили непрофессионализм и дали слабину «наши». Вторая – это выгодно работодателям. К примеру, на Североуральском бокситовом руднике (СУБР) директор был рад, что на его предприятии есть два конкурирующих профсоюза – горно-металлургический и НПГ, мол, пусть они между собой договариваются, а я посмотрю, куда кривая выведет. Но потом ему это обернулось боком – когда на предприятие приехали Путин со Шредером, большая часть рабочих, состоящих в НПГ, в знак протеста просто «ушли под землю».

На другом горно-металлургическом предприятии в Бокситогорске вот-вот может произойти раскол внутри отраслевого профсоюза, который грозит вылиться в забастовку. Там есть группа работников, которых не устраивает действующий проф­ком. В частности, то, как он ведет переговоры с работодателями о повышении зарплаты.

Проректор Высшей школы экономики, директор института управления социальными процессами Татьяна Четвернина подтверждает, что в последнее время очень активно с протестными акциями стали выступать не общенациональные или отраслевые профсоюзы, а низовые профактивы успешных транснациональных компаний. Факты показывают, что работодатели, как правило, прислушиваются к требованиям альтернативщиков и идут на уступки.

Впрочем, в некоторых компаниях успешно адаптируются к рыночным реалиям и официальные профсоюзы. К этому их подталкивает менеджмент компаний, который старается часть традиционных для профсоюзов функ­ций передать социально-экономическим службам предприятия. Поэтому поле профсоюзной деятельности сужается, и для того чтобы доказать свое право на существование, они вынуждены меняться. Если не изменятся, то на смену им придут другие проф­союзы.

Кстати, ТНК-ВР – одна из немногих компаний, где менеджмент выступил инициатором налаживания взаимоотношений с профсоюзами. Там поняли, что только так смогут улучшить социальную обстановку на предприятии.

С кем конкурируют «другие»

С САМЫМ крупным профессиональным объединением России – Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР), которая была создана в 1990 году. Она объединяет около 28 млн. человек. А это 95% всех членов профессионального движения. Сейчас ФНПР – официальный представитель работников в Трехсторонней комиссии по урегулированию трудовых споров. Есть мнение, что ФНПР давно уже стало «карманным» профсоюзом государства, безропотно выполняющим его волю. Это, наверное, объясняет тот факт, что официальные проф­союзы в последние годы стали аморфными. Тогда как альтернативщики все мощнее заявляют о себе.

Сами же профлидеры говорят, что их профессионализм заключается в том, чтобы не доводить дело до протестных акций, а постараться уладить проблемы с работодателями за столом переговоров. Они всегда были и остаются на позиции цивилизованного диалога. И только когда все способы договориться исчерпаны, готовы идти на крайнюю меру – бастовать. «Иногда нам с ходу удается решить все проблемы, иногда нет», – заявляет Ирина Леденева.

«На самом деле официальные профсоюзы работают. Это видно по тому, что зарплата растет, существенно опережая производительность труда. Благо, что доходы от нефти позволяют это делать. Отраслевые проф­союзы проталкивают повышение зар­плат в бюджетном секторе. Но в течение 2–3 лет нам с этим благоприятным обстоятельст­вом придется расстаться, и тогда борьба между официальными профсоюзами и альтернативными заметно обострится, – считает известный экономист, научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин. – Уже сейчас мы по показателям трудовых затрат (получаем зар­плату больше, чем производим товара), отстаем не только от Бразилии, но и от Китая и Индии. И от того, как поведут себя в такой ситуации те или иные профобъединения, как они смогут воздействовать на работодателя, в том числе и относительно повышения производительности труда, будет зависеть их успех. Эта борьба будет не во вред, а во благо».