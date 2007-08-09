Хлеб не по зубам

В июле – начале августа ценники на прилавках с хлебом менялись чуть ли не каждую неделю. В некоторых торговых точках даже появились объявления: «Внимание, хлебозаводы подняли цены». Действительно ли в подорожании виноваты производители?

НА МОСКОВСКИХ хлебозаводах рост цен объясняют в первую очередь взлетом стоимости на зерно на мировом рынке. «Подорожание традиционно пришлось на середину лета – время, когда старые запасы зерна подходят к концу, а новый урожай еще не собран, – говорит Нина Пименова, начальник коммерческого отдела Московского хлебозавода №18. – Это и повлекло взлет цен на муку и, соответственно, на булки, батоны, калачи и прочую продукцию. Так что заводы к повышению цен имеют минимальное отношение: мелькомбинаты, у которых мы закупаем муку, диктуют нам свои условия, и, чтобы удержаться на плаву, приходится им подчиняться».

«Кроме того, российские производители, пользуясь ростом цен на мировом рынке, увеличили экспорт зерна за рубеж, – считает президент Российской гильдии пекарей Юрий Кацнельсон. – Поднялась некоторая информационная паника: мол, в стране остается слишком мало хлеба! Вот «внутренние» продавцы и взвинтили стоимость. На самом же деле поводов для беспокойства нет: в стране зерна вполне достаточно, а такой регион, как Москва, без хлеба уж точно не останется. Но цены будут только расти. «Нарезной» к концу года может подорожать до 14 руб. – и это еще не самое страшное. Дело в том, что от общемировых цен столица пока очень далека: «за бугром» 0,5 кг хлеба стоит, в переводе на наши деньги, около 25 рублей».

Едва ли это успокаивает, но производители, особенно небольшие предприятия, тоже не рады сложившейся ситуации. «Мы сейчас находимся в ужасном положении, – говорит индивидуальный предприниматель, хозяин небольшой пекарни Николай Соченко. – Цены на муку за последние 3 месяца выросли на 50%, а магазины, особенно крупные сетевые, очень неохотно поднимают закупочные цены: вышестоящие инстанции в лице чиновников просто не дают им этого сделать, а мы в итоге работаем себе в убыток…»

«Все дело в том, что в Москве «хлебная» сфера недостаточно хорошо развита, – подводит итог Юрий Кацнельсон. – В Европе весь бизнес «крутится» вокруг хлебопека: там сильнее развита конкуренция, и на 10 тыс.ч жителей приходится 4 объекта хлебопечения, у нас же – дай Бог один. К тому же там большинство пекарей реализуют свою продукцию самостоятельно, устанавливая цены, удобные и для бизнеса, и для потребителей. А московский пекарь живет «между двух огней»: с одной стороны – чиновники, с другой – продавцы и поставщики сырья, диктующие свои условия. Так что самое главное звено в этой цепочке, производитель, одновременно и самое бесправное». Бесправны и потребители: без хлеба сыт не будешь, а на цены мы с вами никак не влияем.

УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ АРГУМЕНТ

ПО ИНФОРМАЦИИ Департамента продовольственных ресурсов г. Москвы, хлебный дефицит столице не угрожает. «На данный момент запасы зерна в Москве составляют 190 тыс. тонн, их хватит городу на 3,5 месяца», – отметил глава Департамента Виктор Ольховой. Окончания трехмесячного срока пугаться тоже не нужно: к тому времени столица уже будет обеспечена зерном урожая этого года.