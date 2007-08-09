//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Эвакопрохиндиада

№ 32(66) от 09.08.2007 [«Аргументы Недели », Екатерина КАРАЧЕВА ]

Эвакопрохиндиада
Едва ли машину удастся вернуть, и разу не дав «на лапу»

 На днях в столице произошла комическая история: у крупного эмвэдэшного чиновника прямо из-под здания милиции эвакуировали иномарку. Эмвэдэшник подумал, что машину угнали, – и потребовал объявить «план-перехват». Только через семь (!) часов иномарку нашли на штраф-стоянке, причем не на той, которая, по логике, должна была обслуживать адрес МВД. Если на поиски машины «большого дяди» ушло столько времени, то что же предстоит нам, простым смертным, потерявшим машину в мегаполисе?

 ОФИЦИАЛЬНО в столице 100 эвакуаторов работают по 13 маршрутам. Они курсируют по улицам Моховой, Большой Никитской, Ильинке, Варварке, Старой и Новой площадям, по Садовому кольцу (за исключением Новинского бульвара и Крымского моста), от Воздвиженки через Кутузовский проспект до Рублевского шоссе. В сентябре эвакуаторы начнут увозить машины на участке от станции метро «Динамо» до «Сокола», а также по Волоколамскому и Ленин­градскому шоссе до улицы Константина Царева.

 Порядок эвакуации такой. Сначала водитель эвакуатора вместе с гаишником отыскивают неправильно припаркованные машины – благо, дефицита нет. Причем они могут придраться к тому, что машина стоит не под тем углом или, скажем, двумя колесами на тротуаре в разрешенной зоне. На двери, багажник, капот, люк бензобака авто наклеивают стикеры с надписью «Спецстоянка». Как только наклейка появится на машине, она формально считается эвакуированной. Даже если вы увидите свое авто еще стоящим на земле с такими стикерами, вам его уже не отдадут. Точнее, отдадут – но за взятку в 1,5 тыс. руб. в карман инспектору.

 Горожанину, у которого машину увезли, нужно выяснить, где находится авто. Для этого необходимо дозвониться по одному из трех телефонов (8-(495)-504-17-24; 8-(495)-957-01-49; 8-(495)-624-01-24 – советуем вам сохранить их в своем мобильнике). Впрочем, нет гарантии, что вам подскажут верное местонахождение авто. Чтобы запутать водителей и выманить у них больше денег, машины часто увозят не на те штрафстоянки, к которым приписана территория, откуда эвакуируют вашего четырехколесного друга. За то, чтобы подсказать вам, где действительно находится авто, гаишники или местные таксисты потребуют с вас 300–500 рублей.

 Раньше чем ехать на штраф­стоянку, вам потребуется оформить документы в Проектируемом проезде №5113, дом 14. Если вам посчастливится найти это место (оно обозначено далеко не во всех атласах), там вы увидите огромную очередь на три-шесть часов. Днем работает несколько «окошек», а ночью, когда эвакуированных авто не меньше, – только одно. «Обойти» очередь стоит 1,5–2 тыс. рублей. За сумму вдвое меньшую местные «предприниматели» постоят в очереди за вас.

 У «очередников» могут возникнуть еще две серьезные проб­лемы. Во-первых, машину вам не отдадут до тех пор, пока вы не оплатите все «висящие» на ней штрафы. Если вы когда-то не внесли штраф, например, за парковку, придется ждать открытия банка, возвращаться с квиточком в очередь – и только тогда сможете забрать авто. Во-вторых, некоторые москвичи оставляют документы (в том числе доверенность) на машину в бардачке. Без документов вам не имеют права даже показать автомобиль. Опять придется платить взятку в несколько тысяч рублей.

 Таксисты лучше всех научились наживаться на эвакуации. За 5 тыс. руб. они оказывают полный спектр услуг: довезут до Проектируемого проезда, помогут избежать очереди, доставят на штрафстоянку.

 Официальные штрафы по сравнению со взятками – копейки. Штраф за неправильную парковку – 100 рублей. Эвакуация и хранение машины в течение первых суток – бесплатно. Следующие два дня – плата 40 рублей в час. Далее размер почасовой оплаты возрастает вдвое.

 Когда эвакуаторы после перерыва в очередной раз вернулись на улицы города, столичный мэр обещал, что будет пристально следить за злоупотреблениями в деятельности этой городской службы и пресекать их. Без комментариев.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести «правительственный час». О том, почему Орешкин получил на орехи, размышляет Михаил ДЕЛЯГИН...

//Общество

Россия может зарабатывать больше валюты

Россия может зарабатывать больше валюты

В последние годы центральное телевидение уделяет много внимания городу Сочи. И в первую очередь горнолыжному курорту на Красной поляне. И есть почему. Здесь достигнуто полное импортозамещение в деле горнолыжного отдыха россиян.

//Политика

Песков высказался о прерванном Володиным выступлении Орешкина в Госдуме

Песков высказался о прерванном Володиным выступлении Орешкина в Госдуме

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался по поводу прерванного спикером Госдумы Вячеславом Володиным выступления главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Госдума отклонила законопроект о наследовании пенсий

Госдума отклонила законопроект о наследовании пенсий

Госдума отклонила законопроект о наследовании страховых пенсий по старости. Но кто-то проживает меньше после выхода на заслуженный отдых, а кто-то и больше.

//Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу доллара в ближайшие месяцы

Минэкономразвития ухудшило прогноз по курсу доллара в ближайшие месяцы

Минэкономразвития РФ ухудшило прогноз по курсу рубля в 2019 году. Министр Максим Орешкин во время выступления на правительственном часе в Госдуме объяснил, что курс доллара ожидается на уровне 66 рублей.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

На лидера партии «Русский союз Латвии» открыли уголовное дело

На лидера партии «Русский союз Латвии» открыли уголовное дело

Служба Госбезопасности Латвии открыла против Татьяны Жданок уголовное дело. В Европарламент на дискуссии «Политическое преследование в странах Балтии», Татьяна Жданок сказала: Мы пришли к выводу, что русскоязычные Латвии сейчас в той же ситуации, что и евреи перед Второй мировой войной

//Общество

Самые глупые высказывания публичных личностей в феврале

Самые глупые высказывания публичных личностей в феврале

«СПИД-инфо» вспомнило самые глупые высказывания публичных личностей, сделанные в феврале. В ТОП-3 попали заявления священника Андрея Ткачева, депутата Александра Колесникова и журналиста Елены Бурлуцкой.

//Общество

Актриса Татьяна Кравченко: «Бабоньки, снимите розовые очки!»

Актриса Татьяна Кравченко: «Бабоньки, снимите розовые очки!»

Эту актрису, увидев однажды, не забудешь: в ней бурлит такая ядерная энергия, такой оптимизм, что, поговорив с Кравченко, понимаешь – жизнь прекрасна и удивительна! Недаром ее Валюха Будько из сериала «Сваты» так полюбилась зрителям. В чем же секрет этой актрисы?

//Общество

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Скрытый смысл послания «городу и миру»

Две недели прошло со дня оглашения Послания Президента В. Путина Федеральному собранию. В голове у многих осталась некая каша из совершенно правильных и нужных посылов главы государства. Но мало кто знает, какая борьба и какие мотивы стояли за каждым словом президента. Чтобы «иван иваныча» не обидеть и «маркелу сосипатыча» не насторожить. Перед самым оглашением Послания прошла артподготовка.

//Новости партнеров

//Политика

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

Треугольник загадок: Москва – Пекин – Каракас

По сообщениям из Китая, в руководстве аппарата ЦК КПК и Госсовета (правительства) КНР просто светятся от счастья, наблюдая за той ситуацией, в которой оказалось руководство России в связи с двоевластием в Венесуэле. Дело в том, что президент Венесуэлы Н. Мадуро и платит долги Китаю

//Политика

Китайская страсть большого человека

Китайская страсть большого человека

Замруководителя АП Сергей Кириенко отбыл во второй с начала года отпуск. Куратор внутренней политики и регионов с понедельника 25 февраля ушёл в отпуск на две недели. То есть до 10 марта. Его функционал на время отпуска ведёт другой первый замруководителя АП, курирующий СМИ.

//Новости СМИ2

//Политика

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Для победы Индии нужно больше новейших российских самолётов

Скоротечный конфликт между Индией и Пакистаном, в ходе которого стороны активно применяли авиацию, закончился не в пользу Дели. Конечно, полным поражением это назвать нельзя, но, судя по последним данным, индийцы не смогли поразить лагерь террористов на территории Пакистана.

//Общество

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

О Евровидении, пенсии от Голиковой и загадке силовиков

Бард Александр НОВИКОВ неоднократно выступал на страницах «АН». Его песни знакомы всем читателям еженедельника. Но предлогом для новой встречи с главредом «АН» Андреем УГЛАНОВЫМ стал, как ни странно, очередной международный конкурс Евровидение, который пройдёт в мае в Израиле.

//Общество

Погоня за сверхзвуком открыта

Погоня за сверхзвуком открыта

В январе 2018 г. Владимир Путин на авиазаводе в Казани, наблюдая за полётом сверхзвукового ракетоносца Ту‑160, предложил на его основе и техническом заделе создать гражданскую версию самолёта. Президент напомнил, что у СССР был гражданский сверхзвуковой авиалайнер Ту-144.

//Общество

Операция «Справедливость»

Операция «Справедливость»

Опросы свидетельствуют: значительная часть населения считает идеальным временем брежневский застой, а значит, и потребности в переменах не испытывает. Как власти удалось этого добиться на фоне штрафной экономики и повышения пенсионного возраста? И могут настроения масс поменяться?

//Общество

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам как к гаранту соблюдения прав граждан и законности. Мы – это коллектив из более 300 человек правительственного учреждения культуры Свердловской области – Уральского государственного театра эстрады.

//Экономика

Как премьер оквадратил народ

Как премьер оквадратил народ

Жилищный вопрос не вписывается в указы правительства Дм. Медведева. Как подсчитал Минстрой, в 2018 г. в РФ сдали 75 млн кв. м новых жилых домов. Цифра неплохая, но далека от обещанных премьером 120 млн. кв. Cтроительные достижения – явно не та область, которой мог бы гордиться

//Новости партнеров

//Общество

Правительственные архистратиги

Правительственные архистратиги

Немногие помнят, что 22-м губернатором города Глупова был майор Архистратиг Стратилатович Перехват-Залихватский. Летописец Михаил Салтыков-Щедрин охарактеризовал сего российского государственного мужа коротко и ёмко: «Въехал в Глупов на белом коне, сжёг гимназию и упразднил науки». 

//Общество

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

«Маршал Кремля» берёт под контроль Ливию

Ситуация в Ливии сейчас возвращается в фокус мировых СМИ. Западные страны не желают вспоминать, как после их интервенции в этой стране воцарилась анархия с массовой резнёй, пачкой правительств и бегством миллионов беженцев в Европу.

//Общество

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

ЦРУ рассекретило рецепт советского борща

Эксперты подозревают, что разведка США занимается профанацией деятельности. Предположения о том, что ЦРУ имитирует бурную деятельность, нашли подтверждение. ЦРУ опубликовало документы, у которых истёк срок секретности:«Руководство для повара-инструктора сухопутных войск в мирное время»

//Культура

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Трудно, но возможно: наши женщины в искусстве

Никто в мире не признаётся, что ведёт дискриминацию по признаку пола: всё происходит тихо и как бы естественным образом. Почти любой сфере профессиональной деятельности (кроме, может быть, той, где предлагается «отдохнуть на досуге») женщины в меньшинстве, в том числе и в искусстве.

//Культура

Надоело играть плохих русских

Надоело играть плохих русских

Ольга Родина окончила ЛГИТМиК, курс знаменитого Вениамина Михайловича Фильштинского. Девять лет жила и работала в США, снималась в известных американских сериалах: «Скорая помощь», «Полиция Нью-Йорка», «Прикосновение зла». В России снималась в картинах «Воровка», «Жаркий лёд»

//Общество

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Жизнь у входа в рай по версии Данте

Итальянский муж тележурналиста, культуролога и фотохудожника Светланы КОНЕГЕН не поздравляет её с 8 Марта, несмотря на то что он прожил в Москве почти 20 лет. Франко Морони не проникся российскими традициями, и не выучил русский язык. Три года назад супруги уехали из Москвы в Италию

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Снайпер поведал об уничтожении сбежавшей на Украину танкисткой ДНР бойцов ВСУ
2

Озвучен вероятный «жесткий» ответ Москвы в случае вторжения Украины в ДНР и ЛНР
3

А Волга ли впадает в Каспийское море?
4

Первый в России частный космодром могут построить в Нижегородской области
5

«Володин прервал обезумевшего от безнаказанности либерала Орешкина!»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры