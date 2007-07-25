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Всероссийский капремонт «задерет» цены на услуги ЖКХ

№ 30(64) от 26.07.2007 [«Аргументы Недели », Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Всероссийский капремонт «задерет» цены на услуги ЖКХ
Российское жилье ветшает быстрее, чем строится новое

 Жилье в России ветшает намного быстрее, чем строится новое. По оценкам экспертов, около 80% населения живет сегодня в домах аварийных или требующих капитального ремонта. В федеральном бюджете этого года на капремонт и снос аварийного жилья заложено 10 млрд. рублей. Еще 240 млрд. рублей в течение 4 лет на эти цели должен распределить Фонд содействия реформированию ЖКХ. На днях президент подписал закон о том, как будет действовать Фонд. Однако, по мнению депутата Госдумы Галины Хованской, закон этот кабальный как для регионов, так и для собственников жилья, которым тоже придется значительно раскошелиться на ремонт домов.

Невыполнимые условия

 НА ПЕРВЫЙ взгляд идея замечательная - государство впервые выделяет огромные средства на капитальный ремонт домов, снос аварийного жилья и переселение из них людей. Но, чтобы получить эти деньги, местные власти должны выполнить 13 условий. О некоторых из них, самых жестких и противоречивых, расскажем подробнее.

 Первые два практически невыполнимы для бедных регионов. Местным властям надо предоставить программу капитального ремонта домов и смету расходов. А также перечень граждан, живущих в аварийных домах. «Регионы оказались в пикантном положении. Потому что эти программы должны быть датированы не позднее 1 января 2007 года. Те муниципалитеты, у которых программы появились после этой даты, денег не получат, - поясняет абсурдность ситуации Галина Хованская. - Учитывая, что 90% муниципальных образований России дотационные и средства на капремонт обычно там выделяются минимальные, то такой программы попросту нет. Что касается аварийного жилья, то власти, как правило, стараются искусственно тормозить процесс признания дома аварийным. Потому что по закону, если дом аварийный, согласно Жилищному кодексу, его надо срочно расселять и сносить. Но из-за того, что муниципальное жилье практически не строится, то людей расселять некуда».

 Третье. Обязательное софинансирование из местных бюджетов. Дотационные муниципалитеты вряд ли смогут найти на это достаточно средств.

 Четвертое. Запрет предоставления дотаций предприятиям - поставщикам жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Это неминуемо приведет к росту платежей населения.

 Пятое. Ликвидация перекрестного субсидирования. Она затронет богатые регионы. Сейчас там тарифы для промышленных предприятий, допустим, на электроэнергию, существенно выше, чем для населения. Таким образом, предприятия софинансируют население по оплате за ЖКУ. После ликвидации перекрестного субсидирования тарифы для предприятий снизят, а для населения повысят.

 Шестое. К определенному сроку в регионе должно быть создано не менее 5% товариществ собственников жилья (ТСЖ). Сделать это будет сложно, поскольку в «гнилых» домах жильцы не спешат создавать ТСЖ, боясь, что после этого ремонтировать дом им придется за свой счет. «Более того, если люди все же соберут деньги на капитальный ремонт, то им придется заплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость», - предупреждает депутат.

 Седьмое. Наличие графика межевания, то есть определения границ земельного участка под домом и вокруг него. Проводить межевание должны местные власти. Но дело это затратное и хлопотное, поэтому они не спешат с определением земельных границ. Сегодня только 20% земель прошли межевание и имеют кадастровый номер. Однако как можно создавать ТСЖ, если в доме не определено имущество? Кроме подвалов и чердаков в общее имущество входит еще и земля вокруг дома. Поэтому, создавая ТСЖ в ветхом доме, люди могут попасть в ловушку, выбраться из которой будет очень сложно.

Ремонт за свой счет

 ВОСЬМОЕ. Приватизация локальных монополий. Европейский опыт показывает, что как только там начали приватизировать предприятия, поставляющие воду, ее качество заметно ухудшилось, а платежи населения резко выросли.

 Девятое. «Монетизация» льгот по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. В этом случае на персональный банковский счет льготника власти должны перечислить часть средств. К примеру, инвалиду второй группы положена 50%-ная скидка по оплате ЖКУ. Значит, на счет ему перечислят 50% денег, а остальные 50% он должен добавить и заплатить уже 100% за коммунальные услуги. Пока на оплату натуральных льгот деньгами перешли только 8 субъектов РФ. Процесс этот длительный, поэтому успеют ли регионы в спешном порядке провести «монетизацию» льгот, еще под вопросом.

 Десятое. Собственники ветхих домов должны внести единовременный взнос в размере 5% от общей суммы, необходимой для проведения капитального ремонта. Обычно около 2/3 жильцов в таких домах - это малоимущие граждане и пенсионеры. Не многие собственники смогут выкроить из семейного бюджета значительную сумму на ремонт дома. Ситуация осложняется еще и тем, что чем в более плачевном состоянии дом, тем дороже жителям обойдется его ремонт.

Галина Хованская говорит, что богатые регионы, у которых бюджетная обеспеченность хорошая, не смогут выполнить эти условия, потому что дотируют коммунальщиков и до сих пор не ликвидировали перекрестное субсидирование. А бедные - потому что у них нет денег на выполнение многих условий. Депутат заявила, что как только закон будет подписан президентом и вступит в силу, она сразу же внесет ряд поправок, смягчающих эти условия. Но примет ли их осенью Дума?

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