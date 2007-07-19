Очередной обман

Московские власти обещают построить «квартирный социализм» в отдельно взятом городе. Мэрия хочет «отдать» очередникам половину нового жилья, которое возводится в Москве. Но радоваться нечему. Чуда не произойдет, и очередь на квартиры, в которой стоят по 25 лет, никуда не денется. Ведь в действительности решение проблем очередников московским властям невыгодно. Они преследуют совсем другие цели.

МУНИЦИПАЛЬНОГО жилья в Москве дожидаются 200 тыс. семей, это примерно 600 тыс. человек. Очередь движется с черепашьей скоростью. Сейчас квартиры дают тем, кто записался в «список ожидания» в 1984 году. Наверное, все дело в том, что столице, почти половина бюджета которой и без того уходит на социалку, не по карману масштабная раздача бесплатных квартир? Как бы не так. По сути, Москва не тратит ни копейки даже на те мизерные объемы «социального» жилья, которые все-таки перепадают очередникам.

«Прикрываясь» необходимостью строить социальные квартиры, столичные власти развернули бизнес, приносящий огромный доход. В середине 1990-х гг. мэрия наложила на застройщиков своеобразный «оброк»: они обязаны отдавать городу часть квартир. Чиновники уверяют, что «изъятые» квадратные метры идут льготникам и очередникам.

Аппетиты властей росли. В 2000 г. у строительных компаний отбирали 15% квартир, в 2003 г. – 30%, в прошлом году доля города дошла до 40%, а сейчас ее собираются поднять до 50%. Собственно, в этом и состоит нынешний план мэрии по так называемому увеличению строительства социального жилья.

Правда, к «социалке» это не будет иметь никакого отношения. Задумайтесь: много ли найдется льготников, получивших квартиры в элитных домах или хотя бы в монолитах бизнес-класса? Ни одного? Но ведь строители, возводящие престижные квартиры, тоже отдают «столичным очередникам» 40% своих площадей. Объяснение простое. Поначалу город действительно брал свою долю квартирами. Конечно, селить в них очередников никому не приходило в голову. Жилье продавали через аккредитованные при правительстве Москвы риелторские компании, а деньги шли в бюджет города, из которого они благополучно растекались на самые разнообразные цели.

С 2003 г. лишнее звено в цепочке «восстановления социальной справедливости» упразднили. Теперь застройщики расплачиваются с мэрией не квадратными метрами, а деньгами, причем по коммерческим расценкам и до начала возведения здания.

Сколько это приносит Москве? В прош­лом году в городе построили 4,8 млн. кв. м жилья. Мэрия получала свою долю из расчета 2,5 тыс. долл. за метр. Значит, столичная казна заработала «на очередниках» не менее 160 млрд. руб. – это пятая часть всех доходов городского бюджета.

Конечно, какую-то долю этих денег действительно потратили на муниципальные квартиры. По данным «АН», расходы были невелики – не более 30 млрд. рублей. Это подтверждают простые расчеты. Заместитель руководителя Департамента жилищной политики и жилищного фонда Москвы Николай Федосеев приводит такие данные. В прош­лом году по всем программам, включая «Жилье молодой семье», раздачу квартир выпускникам детских домов и т.д., Москва обеспечила квартирами 13–15 тыс. семей. Очередников селят отнюдь не в «бизнес-класс», а в недорогие панельные дома. Чаще всего это здания серии П-44Т. По данным наших источников в стройкомплексе Москвы, себестоимость квадратного метра в таком доме – 19 тыс. рублей.

В самых дорогих зданиях для очередников, которые строят по индивидуальным проектам, себестоимость «квадрата» не превышает 30 тыс. рублей. Четырехкратный разрыв с ценой «коммерческого» метра объясняется просто: при возведении социального жилья строители экономят на коммуникациях (их подводит город), плате за аренду земли, к тому же им не нужно отдавать половину жилья бюджету. Ведь не будет же Москва сама у себя требовать деньги за муниципальные квартиры!

Итак, в 2006 г. город обеспечил квартирами 15 тыс. семей. Предположим, все они переехали в дома с самой высокой себестоимостью метра, причем каждой семье достались трехкомнатные хоромы в 70 «квадратов». Бюджету это обошлось бы в 31,5 млрд. рублей. В действительности, конечно, и квартиры в среднем были меньше, и дома по­плоше…

А как же остальные 130 млрд., которые вроде бы также были собраны «на социальное жилье», но растворились в небытии? Подсчеты показывают, что этих денег хватило бы на строитель­ство квартир как минимум для 60 тыс. семей. Это треть всех очередников. И каждой семье досталась бы 70-метровая квартира в доме, построенном по индивидуальному проекту.

А если селить людей в домах серии П‑44Т? Денег, которые город за прошлый год собрал на «социальное жилье», хватило бы, чтобы за какие-то 12 месяцев полностью решить жилищные проблемы всех московских очередников.

Конечно, год – утопия. По социальным нормам, очередник имеет право на 18 кв. м общей площади. Чтобы обеспечить жильем все 600 тыс. человек, потребуется почти 11 млн. кв. метров. Такое количество домов столичный стройкомплекс за год «не потянет». Но за 3-4 года – вполне. Нужно лишь выделить земли, подвести коммуникации и принять программу комплексной застройки. Если взяться за столь масштабный проект с умом, наверняка найдутся и немалые резервы для снижения стоимости квадратного метра.

Деньги на очередников у города есть. Более того, они уже собраны и оприходованы бюджетом. Было бы желание направить их по назначению… Самые смелые прогнозы московских властей – к 2011 г. время ожидания муниципального жилья сократится до 15–20 лет. Очевидно, что, увеличивая поборы со строителей до половины площадей, город вовсе не планирует пускать эти средства на те цели, на которые они якобы собираются. Да и зачем мэрии ставить себя под удар? Ведь стройкомплекс охотно платит, а люди терпят по четверть века, да еще и спасибо говорят.

Константин ГУРДИН

Аргументы застройщиков

УВЕЛИЧИВАЯ «долю социального жилья» (а в дейст­вительности – поборы с застройщиков), чиновники не решают ровным счетом никаких социальных задач. Они лишь провоцируют очередной виток роста стоимости квартир. Так что тем, кто надеялся заработать на жилье самостоятельно, теперь останется лишь провожать взглядом улетающие ввысь цены, проклиная очередников. Хотя, если разобраться, они тут совершенно ни при чем.