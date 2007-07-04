Чтобы губернаторы не расслаблялись…

На днях Владимир Путин подписал примечательный указ, согласно которому будут оцениваться успехи губернаторов. Он так и называется «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». Действия президента логичны и понятны. Раз я вас назначаю, будьте добры ответить за это делом. В общем, это кнут, который вынужден применить президент, но и без пряников не обошлось.

ТЕПЕРЬ губернаторы ежегодно до 1 мая должны будут представить в Комиссию при президенте по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия доклады о достигнутых результатах. Комиссия, в свою очередь, обработает их по специально разработанной методике, после чего отчеты не позднее 1 сентября должны лечь на стол президенту. И уже к концу года регионам будут раздавать «пряники» в виде грантов, как сказано в указе, «для содействия достижению и поощрению наилучших показателей»

Пока известны только 43 пункта, по которым будут судить, насколько хорошо или плохо работает глава региона. Однако список «добрых дел» может значительно расшириться, потому что до 1 августа Комиссия должна разработать и утвердить дополнительный перечень показателей.

Если говорить о критериях оценки, то направленность их сугубо социально-экономическая. Показательно, что 3-им пунктом в Перечне после «объема валового регионального продукта и инвестиций» стоит «реальная среднемесячная зарплата по отношению к предыдущему году». То есть важно знать, как растут зар­платы в регионах, а также у какой части населения доходы ниже региональной величины прожиточного минимума. После зарплат идут пункты, связанные со здоровьем и смертностью населения. В частности, как долго человек проводит на больничном. Или, например, сколько людей гибнет в результате дорожно-транспортного происшествия.

Большой блок вопросов по жилью. Сколько квадратных метров приходится на одного человека и сколько их всего строится в год. Региональным лидерам также придется раскрыть тайну – сколько убыточных ЖКХ работает в их регионе и сколько времени затрачивают строительные организации от подачи заявления на предоставление земельного участка под строительство до получения разрешения. Не секрет, что именно это зачастую тормозит строительство жилья.

Есть вопросы, которые вызывают улыбку. Допустим, сколько человек сдало ЕГЭ, занимается физкультурой и спортом. Каков «удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых меро­приятиях, проводимых государственными организациями». Это, конечно, замечательно, что президент озабочен показателями культуры и физкультуры, но как их отразить в цифрах?

Оценку губернаторам дадут, вероятнее всего, жители регионов. Потому в трех вопросах стоит пометка «процент от числа опрошенных». Они ответят, удовлетворены ли медицинской помощью, качеством образования и уровнем криминогенности. Насчет последнего – непонятно, что должно измеряться: доля страдающих от преступлений или их совершающих.

Чтобы губернаторы не расслаблялись, экзамен им придется держать уже в этом году. Доклады за прошлый год президент ждет к 1 сентября.