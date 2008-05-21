//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Что должны знать многостаночники

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Что должны знать многостаночники

 МНОГИЕ люди часто путают такие понятия, как «совместительство» и «совмещение профессий и должностей». Поэтому для начала разберемся в них. Совмещение - это выполнение в свое рабочее время обязанностей отсутствующего работника этой же организации. Допустим, ваш коллега заболел или ушел в отпуск, и вы за него работаете. Совмещение возможно либо по такой же профессии или должности, либо по другим. Но важно помнить, что, прежде чем руководство обяжет вас «трудиться за того парня», вы должны дать на это свое письменное согласие. Причем имеете полное право отказаться от двойной нагрузки как во время ее предложения, так и после того, как уже начали работать. Только в последнем случае надо будет предупредить начальство за 3 рабочих дня. Также на бумаге следует зафиксировать оплату за добавочную работу, а то вдруг руководство забудет, сколько обещало вам. Для этого оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору.

 В отличие от совмещения совместительство бывает двух видов - внутреннее и внешнее. Если вы трудитесь по разным профессиям у одного и того же работодателя, например фармацевтом в аптеке в основное время, а уборщицей там же в свободное от основной работы время, то это - внутреннее совместительство. Бегаете после основной работы, где у вас лежит трудовая книжка, вкалывать в другую организацию - это внешнее совместительство.

 Обычно первый вопрос при устройстве на вторую работу - что делать с трудовой книжкой, ведь по закону она должна быть одна? Так вот - трудовая книжка должна находиться по основному месту работы, поэтому сдавать ее в организацию, где вы будете трудиться по совместительству, не нужно. Чтобы официально начать работать по совместительству - неважно внешнему или внутреннему, обязательно оформляется полноценный трудовой договор. В нем должно быть отражено, что вы трудитесь по совместительству.

 Чтобы человек «не сгорел» на нескольких работах, в Трудовом кодексе (ТК) предусмотрены нормы рабочего времени по совместительству. На дополнительной работе вы не имеете права трудиться более 4 часов в день. Бывает, что основная работа занимает не пять дней в неделю, а три. Значит, два оставшихся дня можно работать по совместительству полный рабочий день (но не более 8 часов). Главное - чтобы в целом за месяц вы не переработали больше половины месячной нормы. Что делать, если переработали? По закону за сверхурочную работу либо доплачивают, либо дают дополнительное время отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

 С зарплаты по совместительству удерживается подоходный налог - 13% и уплачивается единый социальный налог. Поэтому, заболев или собираясь в декретный отпуск, работник получает больничные и декретные не только на основной работе, но и там, где трудится еще. Правда, такая возможность у россиян появилась недавно - с января 2007 года.

 Что касается ежегодного отпуска, то на работе по совместительству его должны предоставить одновременно с отпуском на основной работе. Не отпускают? Это нарушение ТК. Законодательно считается, что люди должны своевременно отдыхать. Если отпуск на основной работе более длинный, то по желанию можете на дополнительной работе взять дни за свой счет. Причем на работе по совместительству уйти в отпуск вы можете, даже если не отработали 6 месяцев.

 На совместителей распространяются все гарантии и компенсации, как и на постоянных работников, за исключением двух видов. Так, лицам, совмещающим работу с обучением, не оплачивают учебные отпуска и проезд к месту сдачи экзаменов. А также жителям районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не компенсируют проезд к месту отдыха, который положен им раз в два года.

 Уволить многостаночника могут по всем статьям, зафиксированным в ТК. Но есть еще одно условие: если на вашу должность взяли человека, для которого эта работа будет основной. Действует это правило только для тех совместителей, которые работают по бессрочному трудовому договору. Тем, кто работает по срочному договору, это не грозит. При этом работодатель должен письменно предупредить об увольнении не менее чем за 2 недели. Также нельзя увольнять беременных женщин по инициативе работодателя.

Кстати

 РАБОТАТЬ по совместительству могут те, кому исполнилось 18 лет.

 Руководителю организации, чтобы трудиться по совместительству, нужно разрешение совета директоров, правления, собственника организации. Насчет других работников такие ограничения по общему правилу  не установлены. Правда, есть запрет работать по совместительству на тяжелых и вредных работах, если основная работа тяжелая или вредная.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак разделась. Ждем, когда Нарусова...

Собчак в знак солидарности с несправедливо уволенной учительницей из Барнаула присоединилась к флешмобу #учителятожелюди и тоже показала себя в купальнике. А что, хотя она не педагог, но очередной повод протестовать имеется!..

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

На Украину прибыли более 1500 иностранных наблюдателей

На Украину прибыли более 1500 иностранных наблюдателей

Более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей прибыли на Украину на президентские выборы. Выборы президента на Украине пройдет в воскресенье, 31 марта. Сегодня в стране объявлен день тишины.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

ВСУ в Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности

ВСУ в Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности.

//В мире

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Министр среды и регионального развития Юрис Пуце потребовал от мэра столицы Нила Ушакова письменного объяснения по ряду вопросов, где усматривалось нарушение законов. Мэр города ответил министру.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

СБУ вывела на улицы украинских городов спецназ

СБУ вывела на улицы украинских городов спецназ

СБУ на время проведения выборов президента перешла на усиленный режим. Бойцы Центра специальных операций по борьбе с терроризмом (группа «А») СБУ патрулируют улицы, вокзалы, автостанции и аэропорты.

//Непознанное

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?

Инопланетяне изолировали Землю от других цивилизаций?

Астрофизики из научно-исследовательской организации METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) предполагают, что некий галактический разум поместил Землю в "зоопарк" для изучения. При этом изолировал от других цивилизаций.

//Шоу-бизнес

Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву

Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву

Подруга скончавшейся от рака Жанны Фриске певица и телеведущая Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву. "Я очень прошу тебя дать мне возможность общаться с Платоном. Хоть иногда, хоть чуть-чуть".

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Общество

Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко поддержала флешмоб учителей в купальниках

Депутат Госдумы, актриса Елена Драпеко поддержала флешмоб учителей в купальниках

Зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко одобрила акцию учителей, выступивших в поддержку алтайского педагога Татьяны Кувшинниковой, уволенной за фото в купальнике.

//Новости СМИ2

//Общество

Люди, пострадавшие в ДТП на Невском проспекте, находятся в тяжелом состоянии

Люди, пострадавшие в ДТП на Невском проспекте, находятся в тяжелом состоянии

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина сообщила о состоянии пострадавших в результате аварии на Невском проспекте. Автомобиль Hyundai Genesis на большой скорости столкнулся с Volkswagen, после удара вылетел на тротуар.

//В мире

Порошенко защитил Москву. Случайно

Порошенко защитил Москву. Случайно

Президент Украины Петр Порошенко вновь оговорился и случайно защитил Москву. В Интернет попала видеозапись, как он собирался раскритиковать Кремль, но произнес совсем другое.

//Спорт

«Ростов» выиграл у «Урала» со счетом 2:1

«Ростов» выиграл у «Урала» со счетом 2:1

Футболисты «Ростова» в домашнем матче выиграли у футболистов «Урала» (Екатеринбург) со счётом 2:1. Матч 21 тура чемпионата России состоялся в Ростове-на-Дону.

//Общество

Бабушка погибшей в ДТП на Можайке шоссе умерла в Смоленске от разрыва сердца

Бабушка погибшей в ДТП на Можайке шоссе умерла в Смоленске от разрыва сердца

87-летняя бабушка 34-летней женщины, погибшей вместе с 11-летней дочерью в результате ДТП на Можайском шоссе, умерла от разрыва сердца. В пятницу, 29 марта, в Смоленске хоронили всех троих.

//Шоу-бизнес

Евгений Алдонин обратился к Александру Фролову по поводу квартиры

Евгений Алдонин обратился к Александру Фролову по поводу квартиры

Евгений Алдонин после развода сохранил с Юлией Началовой хорошие отношения ради дочери. Именно он находился все тяжелые дни с Верой. Теперь он разбирается с Александром Фроловым по поводу квартиры.

//Общество

Няня, которая избивала детей-двойняшек, арестована в Москве

Няня, которая избивала детей-двойняшек, арестована в Москве

В Москве суд арестовал женщину, работавшую няней детей-двойняшек, подозреваемую в истязании малышей. По версии следствия, с 18 декабря 2018 года по 9 марта женщина работала няней в семье московского бизнесмена.

//Новости партнеров

//Общество

История накажет союзников СССР за фальсификацию фактов о Второй мировой войне

История накажет союзников СССР за фальсификацию фактов о Второй мировой войне

Многие считают, что Россия окончательно и безнадёжно проиграла информационное соперничество, в том числе и в оценке итогов Второй мировой войны: 50% британцев считают, что главная роль в победе принадлежит Великобритании.

//Общество

В Москве загорелся закрытый на реконструкцию СК «Олимпийский»

В Москве загорелся закрытый на реконструкцию СК «Олимпийский»

В Москве в субботу, 30 марта, вечером начался пожар в закрытом на реконструкцию спорткомплексе «Олимпийский». Столичные огнеборцы были вызваны тушить возгорание на Олимпийском проспекте.

//Наука

Астрономы зафиксировали затяжное разрушение астероида в поясе космических тел между Марсом и Юпитером

Астрономы зафиксировали затяжное разрушение астероида в поясе космических тел между Марсом и Юпитером

Ученые NASA зафиксировали затяжное разрушение астероида Голт в поясе космических тел между Марсом и Юпитером. Редкое явление, фиксирующееся только один раз в год, снято благодаря космическому телескопу Hubble.

//Спорт

Весь российский биатлон зарабатывает меньше одного футболиста премьер-лиги

Весь российский биатлон зарабатывает меньше одного футболиста премьер-лиги

На днях Союз биатлонистов России обнародовал свой бюджет. Такого прежде не делала ни одна федерация. По итогам прошлого года доход СБР составил порядка 128 миллионов рублей. Таким образом получается, что зарплата одного футболиста премьер-лиги больше всех доходов российского биатлона.

//Общество

В Москве арестовали на два месяца виновника ДТП на Можайке

В Москве арестовали на два месяца виновника ДТП на Можайке

Суд в Москве постановил арестовать водителя автомобиля Gelandewagen, который на Можайском шоссе врезался в автомобиль "Нива", в результате ДТП погибли 34-летняя женщина и 11-летняя девочка.

//В мире

Россия перестала представлять для США реальную опасность

Россия перестала представлять для США реальную опасность

В Новом Свете возрождается Комитет по реальной опасности, который был похоронен после распада СССР. Россия не представляла для Америки серьёзных угроз до последнего десятилетия. Но сейчас пальму первенства в этом вопросе наша страна уступила Китаю.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

СМИ: отец всемирно известной певицы зарабатывает копейки водителем
2

Светский "гадюшник". Мужа певицы Алсу обвинили в изменах
3

В Париже задержан всемирно известный музыкант
4

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
5

Поклонников Алены Апиной смутили фото певицы в одной рубахе

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры