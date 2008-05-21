Страховка ненароком

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ страховка «по умолчанию» включена в стоимость любых автобусных, железнодорожных, водных и авиабилетов. Никаких дополнительных квитанций для нее получать не надо. Тарифы устанавливает правительство.

Но по статистике 60% пассажиров даже не догадываются, что застрахованы. Многие принимают за обязательную страховку квитанцию добровольного страхования, которая выдается вместе с железнодорожным или авиабилетом.

Почему? Во-первых, выплаты по «обязательной пассажирской» в последний раз поднимали в 1998 году. В итоге они просто смешные. Максимум, на что может рассчитывать пострадавший, - 12 тыс. рублей. К тому же «полная» сумма выдается разве что наследникам погибшего в катастрофе. Выжившим положено меньше. Стандартная компенсация за перелом руки - 1,5 тыс. рублей. За выбитый глаз - 3-5 тыс. рублей.

Во-вторых, «стрясти» со страховщика даже эти деньги практически невозможно. Придется собирать множество бумаг. Пострадавший, в каком бы тяжелом состоянии он ни был, должен сохранить свой билет. Потом он или родственники обязаны добиться приема у начальника вокзала, чтобы получить «акт об инциденте». Нужно взять у врачей справку со всеми печатями.

Раз система не работает, почему бы не отменить «обязательную пассажирскую»? Попытки предпринимались не раз. И всякий раз за «обязаловку» грудью вставали страховые компании. Дело в том, что эта система стала кормушкой для десятка страховщиков. В прошлом году они собрали 600 млн. руб. «обязательных» взносов. Выплатили из них 3 млн. рублей. Таким образом, прибыль составила почти... 20 000%.

С каждым годом эта система становится все более выгодной для страховых компаний. Россияне меж тем предпочитают просто «не заморачиваться» с обязательной страховкой. В основном они обращаются за выплатами по добровольному страхованию пассажиров. Но и там ставки недостаточно высоки. На железной дороге максимальная выплата - 650 тыс. рублей. Чуть дешевле оценивается жизнь пассажира в автобусных перевозках.

По мировым меркам это - гроши. В ЕС перевозчики по закону обязаны за свой счет страховать пассажиров минимум на 400 тыс. евро.

Более того, там транспортники на свои деньги страхуют жизнь и здоровье пассажиров. В России такая система действует только в авиаперевозках. В случае смерти пассажира авиакомпании обязаны выплатить его родственникам не менее 100 тыс. рублей. С 1 июня компенсации повысят до 2 млн. рублей.

Получить эту страховку гораздо проще, чем общетранспортную «обязательную». Доказывать, что человек был на борту, не нужно. Списки пассажиров публикуют сами компании. Пострадавшему достаточно получить медицинское заключение.

Ни у железнодорожников, ни у автотранспорников таких обязательств нет. Сложилась парадоксальная ситуация: погибнуть при крушении поезда «стоит» в 200 раз дешевле, чем при падении самолета.

Компенсации родственникам погибших пассажиров давно пора увеличить. Но возникает резонный вопрос. Сейчас на автобусных перевозках «пассажирское обязательное» стоит полтора рубля. На железнодорожных - 2 руб. 30 копеек. Если законопроект будет принят, максимальные выплаты потерпевшим увеличатся в 200 раз. Перевозчикам придется отстегивать страховым компаниям существенные суммы. На сколько подорожают билеты?

Конечно, если страховщики захотят и здесь «наварить» 20 000%, цены могут взлететь до небес. Но страховые компании уверяют, что опасаться нечего. По данным «АН», с 1 июня авиабилеты подорожают на 16-20 рублей. А если европейская система страховки станет обязательной для остальных, то же ожидает железнодорожные и автобусные билеты.

Цена жизни

ВО ЧТО оценивают жизнь пассажиров? В 2004 г. в Мордовии разбился автобус, следовавший по маршруту Москва - Саранск. Он столкнулся с «Жигулями» и вылетел в кювет. Шесть человек погибли на месте, 14 попали в больницу. «Росгосстрах» выплатил семьям погибших... по 12 тыс. рублей. Прошли годы, а сумма компенсации не изменилась. В прошлом году под поездом «Невский экспресс» взорвалась бомба. Пострадали 60 человек. Более 20 пассажиров попали в больницы. За деньгами в страховую компанию «ЖАСО» обратились... 12 пострадавших. Только у двоих из них была квитанция добровольной страховки, по которой можно получить до 650 тыс. рублей. Остальным выплатили все те же 12 тыс. рублей.