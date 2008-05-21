Где взять бесплатную еду?

РАСТУЩИЕ цены на продукты питания приводят все больше нью-йоркских представителей среднего класса в ряды необычной организации. Она занимается «разгребанием мусора» в контейнерах с объедками. И быстро обретает популярность по мере того, как нью-йоркцам становится все сложнее сводить концы с концами.

Фриганы (от англ. Free - «свободный» и vegan - «вегетарианец») вечерами роются в мусорных баках и пакетах для мусора в поисках пищи, пригодной к употреблению, и выброшенных предметов обихода, таких как стеллажи или кухонная бытовая техника, которые могут быть использованы заново.

Дженет Кэлиш, преподаватель из Куинса и участник движения freegan.info: «Все больше людей занимается разгребанием мусора. Среди них есть такие, кто раньше не волновался из-за роста цен на продовольствие, а теперь вот забеспокоился», - заявила она.

По словам Кэлиш, фриганы не роются в домашних отходах - «это настоящий мусор, объедки и испорченная еда». Они копаются в отходах нью-йоркских предприятий быстрого питания, таких как Dunkin' Donuts, Starbucks, Pret a Manger и сетей супермаркетов D'Agostino и Gristedes.

«Компании обычно выкладывают остатки пищи в пластиковых пакетах на тротуары около девяти часов вечера. Примерно через час приходят мусорщики и забирают их. Мы стараемся приходить туда первыми. Это не так шокирующе, как кажется. Еда в мусорном контейнере - это просто большой пакет с продовольствием».

Кэлиш не знает, сколько фриганов насчитывается в Нью-Йорке. Она утверждает, что никогда не заболевала из-за потребления пищи из контейнеров. Но добавила, что всегда будет советовать новым участникам движения не трогать мясо. «Оно может быть испорченным, и кроме того, мясо всегда опаснее». Другой фриган, который отказался назвать свое имя, сообщил: «Я всегда беру пять-шесть пакетов с сэндвичами из Pret a Manager по дороге домой с работы. Ничего особенного в этом нет. Это запечатанные пакеты с сэндвичами. Кладу их в сумку, съедаю сам, предлагаю остальные коллегам и друзьям и раздаю бездомным в метро по пути домой. Еда сейчас такая дорогая, что я не могу не делать этого. По моим подсчетам, я экономлю на разгребании мусора и вылазках за отходами 50 долл. в неделю».

Кэлиш добавила: «Бананы - это настоящая находка. Вы открываете пакет и не верите своим глазам: перед вами около 100 прекрасных бананов, выброшенных, возможно, потому, что в магазин завезли новую партию, а эта была не такой свежей».

В прошлом году Гарвардский университет подсчитал, что американский средний класс переживает наихудшие финансовые тяготы с 1950-х. Семьи сталкиваются с растущими ценами на продовольствие и топливо, ужесточением условий предоставления кредита, снижением цен на жилую недвижимость и ростом страховых взносов по здравоохранению.