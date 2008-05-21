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Пенсионный фонд – на грани банкротства

№ 21(107) от 22.05.2008 [«Аргументы Недели », Материал подготовил Павел ХИЦКИЙ ]

Пенсионный фонд – на грани банкротства
Фото PHOTOXPRESS

Налог на старость

 - ЧИНОВНИКИ то и дело рассказывают, как растут пенсии. А на деле?

 - За последние два года реальные пенсии в России не увеличились. Нужно делать поправку на инфляцию. По какой потребительской корзине считает инфляцию Росстат? Туда включены ужин в ресторане, мясная вырезка, рыбные деликатесы, меха. Значит, это расчет для верхней части среднего класса. Иными словами - для 10% населения. Для них инфляция действительно составила 12%.

 Если же мы рассчитаем, насколько выросли цены для пенсионеров, картина будет другая. Старики не ходят по ресторанам, зато покупают картофель, яйца, подсолнечное масло, хлеб. В последние два года эти товары дорожали не менее чем на 20% в год. Вот и считайте. Средняя пенсия за два года увеличилась в полтора раза. Инфляция съела столько же. Выходит, пенсионеры больше получать не стали. Вот если бы мы поднимали пенсии на 15-20% в год в реальном исчислении - то есть сверх инфляции - люди почувствовали бы реальное облегчение.

 - Как это сделать? Пенсионный фонд жалуется на нехватку средств.

 - До начала 2000-х годов он полностью обеспечивал себя за счет страховых платежей. Они собирались из зарплат и непосредственно перечислялись на счета в Пенсионный фонд. Этого хватало.

 А потом была сделана очень грубая ошибка. В 2002 г. ввели единый социальный налог. Как и любой другой налог, это обезличенные деньги. Они поступают в «общую копилку» - в бюджет. А там их можно тратить на что угодно: на геологоразведку, на оборону...

 Более того. Как только пенсионные отчисления назвали «налогом», произошло следующее. Представители бизнеса пришли к президенту и заявили: вы берете с нас слишком много. Из-за этого мы не можем работать. И налог снизили с 36,5 до 26% от фонда оплаты труда.

 Как только это произошло, в Пенсионном фонде образовалась дыра более чем в 200 млрд. рублей. Правительство рассчитывало, что работодатели начнут обелять зарплаты, и это компенсирует снижение налога. Не тут-то было!

 - «Дыра» в Пенсионном фонде растет?

 - Если бы предприниматели честно платили ЕСН, дыру удалось бы закрыть. Пенсионный фонд выплачивает более 1 трлн. руб. в год. Сейчас из бюджета ему добавляют 100 млрд. рублей. Но сборы ЕСН повышаются медленнее, чем пенсии. Поэтому размер дотаций быстро растет. Через 3-5 лет они составят 500 млрд. руб. - половину средств Пенсионного фонда.

 - Что плохого, что государство дотирует пенсии? Денег много - пусть раскошеливается.

 - Это не просто плохо. Это ставит под угрозу всю пенсионную систему. Уже сейчас Минфин ставит вопрос так: почему бы не ликвидировать Пенсионный фонд? Зачем этот посредник? Если он зависит от федерального бюджета - так давайте прямо из бюджета и платить. Но если Пенсионный фонд ликвидируют, мы вернемся к советской пенсионной системе. К уравниловке. И государство будет платить сколько хочет и кому хочет.

Пожар в копилке

 - ПЕНСИИ и сейчас почти одинаковые. Хоть ты 3 тыс. руб. зарплаты получал, хоть 30 тысяч...

 - Сейчас мы строим систему, в которой человек может сам накопить себе на старость. Да, многие люди получают и 30, и 50 тыс. руб. в месяц, а пенсия все равно составляет 4-5 тыс. рублей. Но от этого никуда не уйти. В любой страховой системе богатый платит за бедного, здоровый - за больного.

 Не стоит забывать, что в целых отраслях, в целых регионах России средняя зарплата составляет всего 6-7 тыс. руб. в месяц. Подсчитайте: средняя пенсия у нас составляет меньше 25% средней зарплаты. Если платить «по справедливости», те, кто зарабатывал 6 тыс. руб., будут получать пенсию 1,5 тыс. руб. в месяц. Вы что, хотите голод­ных бунтов?

 К тому же любой может откладывать на старость столько, сколько считает нужным. У всех, кто родился позже 1966 г., есть накопительный пенсионный счет. Работодатель отчисляет туда 6% от заработной платы. Также существует система добровольного пенсионного страхования.

 - Но накопительную часть пенсии съедает инфляция.

 - Да, государственная управляющая компания все эти годы проигрывала. Иначе и быть не могло. Внешэкономбанк имеет право вкладываться только в государственные ценные бумаги. А их доходность заведомо ниже инфляции. С 2002 г. пенсионные накопления «похудели» как минимум на 15-20%. Но вы сами в этом виноваты. Вы, как и 90% обладателей накопительного счета, «по умолчанию» согласились на этот вариант.

 - Разве были варианты?

 - У нас любят проводить параллель с Западом. Там пенсии составляют примерно 60% зарплаты. Но только треть этой суммы обеспечивает государство. Еще треть - корпоративные схемы. Компании доплачивают к пенсионным отчислениям работника свои деньги.

 Последняя треть пенсии добывается так. Вы несете деньги в негосударственный пенсионный фонд или в частную управляющую компанию. И обеспечиваете себе дополнительный доход. Если бы европеец или американец полагался только на государство, не видать ему пенсии в 60% от зарплаты. И не стоит думать, что в России государственный Пенсионный фонд обеспечит пенсии по западному стандарту.

 - Но в прошлом году негосударственные фонды тоже проиграли инфляции.

 - Да, но в течение пяти лет - с 2002 по 2006 год - частные управляющие компании и НПФ зарабатывали порядка 20% в год. При инфляции 8-11% годовых. Нынешнее падение доходов - неприятная, но нормальная ситуация. На пять хороших лет всегда приходится один-два неудачных года. Но через 20-30 лет вы все равно окажетесь в прибыли.

Триллион - туда, триллион - сюда

 - КАК «выправить» пенсионную систему? Может, просто повысить пенсионный возраст?

 - Да, население стареет. Что еще хуже, с этого года трудоспособное население у нас будет уменьшаться на 1 млн. человек в год, и это продлится еще лет 7-8. И все же увеличивать пенсионный возраст бессмысленно. Дело в том, что пик заработных плат в России приходится на 35-40 лет. Потом люди оказываются на обочине рынка труда. Выходя на пенсию, они работают охранниками, сторожами, гардеробщиками. Если поднять пенсионный возраст, миллионы людей потеряют дополнительный источник дохода - пенсию. Они по-прежнему будут работать за копейки, но станут гораздо беднее.

 Проблема пенсионного возраста в России лежит совсем в другой плоскости. 20% россиян выходят на пенсию досрочно. Из-за вредных условий труда, работы на Севере... В итоге эффективный пенсионный возраст у мужчин не 60 лет, а 58,5. У женщин - не 55 лет, а 53,5. Вот с этим надо бороться.

 Людям, которые выходят на пенсию на 5-10 лет раньше, платит пенсию Пенсионный фонд. Я считаю, пока человек не достиг нормального пенсионного возраста, эти деньги должен платить работодатель. Это он создал вредное для здоровья рабочее место. Так пусть отвечает за свои действия. Кстати, большинство этих рабочих мест по факту давно не являются вредными, а работодатели вводят Пенсионный фонд в заблуждение. Они говорят работнику: числись на этом месте. Я тебе недоплачиваю, зато уйдешь на пенсию на 5-10 лет раньше. С этим обманом пора кончать. На высвободившиеся деньги можно будет поднять пенсии на 15-20%.

 - Что еще нужно сделать?

 - Нужно спасать Пенсионный фонд - как страховую организацию. Его надо сделать исключительно накопительным. Сейчас в Пенсионный фонд отчисляется 20% зарплаты. Пусть 6% из этих денег идет в федеральный бюджет, чтобы выплачивать базовую часть пенсии нынешним пожилым людям. Остальные 14% - а не нынешние 6% - должны идти на накопительные счета работающих людей. Тогда мы разом избавим от дефицита Пенсионный фонд и придадим «второе дыхание» накопительной пенсионной системе.

 В конце концов, нужно повышать пенсии. Не надо с ходу увеличивать их в 2-3 раза - для этого действительно нет ресурсов. Но с другой стороны, расходы нашего федерального бюджета - 6 трлн. руб. в год. Еще 1,5-2 трлн. руб. в год - профицит. Можно часть этих денег и на пенсионеров потратить.

 - А если ничего не изменится?

 - В этом случае перспектива безрадостная. Во-первых, в реальном исчислении пенсии будут увеличиваться не более чем на 2-3% в год. Пенсионеры этого просто не почувствуют. Во-вторых, будет расти разрыв между пенсиями и зарплатами. Уже через два-три года средняя пенсия будет составлять меньше 17-18% зарплаты. Это позор. В мире уже не осталось государств с таким низким коэффициентом замещения.

 Надеюсь, положение удастся переломить. Пенсионная система настолько разбалансирована, что правительство будет вынуждено принимать серьезные меры. Главное, не нужно бояться тратить деньги. Экономить на пенсионной системе - путь к кризису. И социальному, и политическому. В России 37 млн. пенсионеров. Они и так не доверяют государству. Их терпение может лопнуть.

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