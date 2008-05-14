//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Соцпакет

Заставить или заинтересовать?

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Подготовила Рената МОСКАЛЬЧУК ]

Заставить или заинтересовать?
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

ПОЭТОМУ, отбросив в сторону кнут, некоторые менеджеры прибегают к весьма экзотичным способам повысить желание работать или, как это сейчас называют, мотивацию.

 Мне довелось трудиться в компании, где персоналу предлагали такие услуги, как встреча и проводы родственников с вокзалов, доставка домашних питомцев к ветеринарному врачу. Это решили делать после того, как проанализировали, какие мысли отвлекают людей от трудовой деятельности. «А может, просто взять и работать за них, – возмущена бизнес-консультант и тренер, руководитель клуба «HR-пространство» Елена Бурякова. – Это типичный вариант мотивации – стимулирование материальными вещами. Руководители поступают с сотрудниками, как с детьми. Вспомните, когда ребенку нужно ваше внимание, а вам некогда – что вы делаете? Правильно, откупаетесь дорогими подарками – возьми и будь доволен, но за это сделай мне то-то и то-то. Когда дети вырастают, родители удивляются – почему ребенок стал проблемным? То же самое и с персоналом».

 По ее мнению, прежде всего нужно искать эффективные приемы, а не гнаться за необычными средствами. Успеха можно достичь только при одном условии: когда руководст­во само готово меняться. А это, к сожалению, редко бывает. Тем не менее лучшего мотиватора, чем содержание работы, никто еще не придумал. Если работа не интересна, человек начинает отвлекаться от нее. Хороший руководитель старается ставить перед подчиненными интересные задачи. Второй сильный мотиватор – привлечение персонала к участию в принятии решений. Практика показывает: если человек участвует в принятии решений вместе с руководством, он работает намного эффективнее, чем когда ему приходится выполнять уже готовые решения. Третий – гибкое руководство. Люди делятся на две категории – над одними надо «с палкой стоять», и они должны знать, что контрольное око не спит. А другие сами все сделают. Дайте им больше самостоятельности, пусть сами решают поставленные задачи. Но не переборщите – периодически делайте контрольную проверку.

 «Методы мотивации индивидуальны, – считает начальник отдела по работе с персоналом одной из девелоперских компаний Янина Викторова. – По собственному опыту могу сказать, что все зависит от уровня интеллекта и статуса людей. Например, повышение зарплаты позитивно действует только три месяца. Потом работник привыкает к этому, и опять повышать зарплату? Возможности работодателя не безграничны. Поэтому нематериальная мотивация действует более эффективно. Как говорится: «Ласковое слово и кошке приятно».

 Она также отмечает, что очень важна для работников и обратная связь с руководством. Чтобы мотивировать людей, нужно найти подход к каждому. Как это сделать? Узнайте о них как можно больше – об их увлечениях, проблемах и радостях. Заведите на каждого блокнот, где не забывайте все отмечать. Есть еще один простой прием. Не каждый решается напрямую поговорить с начальством, заведите в своем кабинете или приемной коробку, где бы персонал оставлял записки со своими предложениями. Среди безумных идей попадаются стоящие.

 Неоценимую помощь в разработке стимулирующих факторов оказывает оценка персонала. Работники обычно боятся этой процедуры, считая, что если покажут низкие результаты, то их накажут или вовсе уволят. Но это не так. Результаты помогут выявить сильные и слабые стороны сотрудников. Порой «серые мышки» в определенных условиях показывают результаты намного лучшие, чем признанные «герои труда». Грамотно построенная оценка персонала, как правило, приводит к повышению производительности труда, улучшению эмоционального климата в компании.

Калькулятор «АН»

 СРЕДНЯЯ стоимость тренингов, на которых руководителя научат грамотно управлять и повышать мотивацию, составляет от 30 тыс. руб. в день и выше.

 Зарплата менеджеров по персоналу, на чьи плечи можно переложить стимулирование работников, – от 30 тыс. руб. в месяц и выше.

 Оценка персонала сторонними компаниями – от 4 тыс. долларов

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Владимир Соловьев: зачищается креатура не Медведева, а Чубайса...

Не успело общество опомниться от сообщений о том, что «закрыли» экс-минисра «Открытого правительства» Михаила Абызова, как приходит новость о задержании еще одного достойного человека, бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева...

//В мире

Власти Крыма считают, что конвенцию Монтре по Черному морю необходимо пересмотреть

Власти Крыма считают, что конвенцию Монтре по Черному морю необходимо пересмотреть

Председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю. Гемпель прокомментировал заход в Черное море кораблей НАТО.

//В мире

На Украину прибыли более 1500 иностранных наблюдателей

На Украину прибыли более 1500 иностранных наблюдателей

Более 1,5 тысяч иностранных наблюдателей прибыли на Украину на президентские выборы. Выборы президента на Украине пройдет в воскресенье, 31 марта. Сегодня в стране объявлен день тишины.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Трамп не исключил проведения переговоров с Путиным по Венесуэле

Трамп не исключил проведения переговоров с Путиным по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп в рамках пресс-конференции во Флориде заявил, что не исключает проведения в будущем переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.

//В мире

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Мэр Риги Нил Ушаков перешел в «наступление»

Министр среды и регионального развития Юрис Пуце потребовал от мэра столицы Нила Ушакова письменного объяснения по ряду вопросов, где усматривалось нарушение законов. Мэр города ответил министру.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

«ГРИНН» решил финансовые вопросы

В прошлом году отдельные СМИ писали о том, что одна из крупнейших компаний ЦФО РФ – АО «Корпорация «ГРИНН» - близка к банкротству, продается и может вовсе «исчезнуть с карты Черноземья». Об этом заявляли и местные аналитики в региональной прессе

//Общество

Женские контрацептивы можно будет приобрести в ювелирном

Женские контрацептивы можно будет приобрести в ювелирном

Команда ученых из университета США в штате Джорджия разработала новый подход к предохранению от нежелательной беременности. Специалисты изобрели серьги, кольца и браслеты для контрацепции.

//Наука

Климатолог объяснил, почему в России наблюдаются высокие темпы потепления

Климатолог объяснил, почему в России наблюдаются высокие темпы потепления

Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин в субботу объяснил, почему потепление на территории РФ происходит быстрее среднемировых темпов.

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Готовность к подвигу

Готовность к подвигу

Указом президента Путина была реализована идея министра обороны о воссоздании Главного военно-политического управления ВС РФ, ответственного за организацию морально-психологического и патриотического воспитания личного состава Российской армии. О миссии нового подразделения главному редактору «АН» Андрею Угланову рассказал замминистра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил генерал-полковник Андрей КАРТАПОЛОВ.

//Общество

Медведев поручил ФАС и трем министерствам проследить за ценами на авиабилеты и авиатопливо

Медведев поручил ФАС и трем министерствам проследить за ценами на авиабилеты и авиатопливо

Правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минфину и Минэнерго провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо. Координацию указанной работы поручено вести вице-премьерам Дмитрию Козаку и Максиму Акимову.

//Новости СМИ2

//Армия

ВСУ в Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности

ВСУ в Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности

Командующий оперативно-тактической группировкой "Восток" в Донбассе генерал-лейтенант ВСУ Юрий Содоль приказал усилить разведку и привести подразделения в состояние высшей боеготовности.

//Общество

Председателька, преподавательша, редакторка. Когда феминистки изменят нашу лексику?

Председателька, преподавательша, редакторка. Когда феминистки изменят нашу лексику?

Очень скоро на визитках вполне могут официально появиться такие слова как «редакторка», «министерша», «директорша». Феминистки придумали необычные слова с женскими суффиксами, и некоторые звучат непривычно

//Криминал

В Германии задержаны десять подозреваемых в терроризме

В Германии задержаны десять подозреваемых в терроризме

Десять человек, подозреваемых в подготовке теракта были задержаны в землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг в ФРГ. Об этом в субботу сообщает национальное телевидение.

//Шоу-бизнес

Поклонников Алены Апиной смутили фото певицы в одной рубахе

Поклонников Алены Апиной смутили фото певицы в одной рубахе

Певица Алена Апина периодически смущает своих подписчиков, выкладывая в Инстаграм провокационные фото. Новое фото 54-летней Апиной в рубахе было сделано в Испании. "Зачем в 55 показывать дряблое тело?"

//В мире

Рига: в защиту памятника борцам с нацизмом собрано 17 000 подписей

Рига: в защиту памятника борцам с нацизмом собрано 17 000 подписей

Сегодня в Латвии звучат призывы снести памятник Освободителям от фашистских захватчиков. Националы собрали 10 000 подписей, чтобы монумент убрали из города. Но не все хотят терять память о тех, кто освободил мир от нацистов. В защиту памятника было собрано 17 000 подписей.

//Шоу-бизнес

Леди Гага блеснула в платье дизайнера из Ярославля

Леди Гага блеснула в платье дизайнера из Ярославля

Популярный ярославский дизайнер Ольга Костерина сшила платье для нового клипа поп-звезды Леди Гаги. Видео с эпатажной певицей модельер опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

//Новости партнеров

//В мире

Латвия: советник министра «приветствует народ» в немецкой каске

Латвия: советник министра «приветствует народ» в немецкой каске

В социальных сетях разразился очередной скандал: пользователи тиражируют фотографию члена Национального объединения, мэра латвийского города Огре Эгила Хелманиса, где он «предстал перед народом» в немецкой каске, с усами как у Гитлера. При этом неизвестно, является ли данный снимок оригинальным.

//Шоу-бизнес

Светский "гадюшник". Мужа певицы Алсу обвинили в изменах

Светский "гадюшник". Мужа певицы Алсу обвинили в изменах

Интервью певицы Алсу, которая сказала, что совмещать карьеру певицы и семью совершенно невозможно, потому что ни один муж не выдержит, если его супруга будет шляться по ночам, всколыхнула светскую тусовку.

//Здоровье

Ученые назвали новый симптом гипертонии

Ученые назвали новый симптом гипертонии

Японские ученые провели медицинское исследование и выявили новый симптом гипертонии. Никтурия - необходимость человека часто вставать в туалет посреди ночи. Это симптом повышенного давления.

//Шоу-бизнес

Анита Цой рассказала, кто и как помог ей победить "звездную болезнь"

Анита Цой рассказала, кто и как помог ей победить "звездную болезнь"

Известная исполнительница Анита Цой недавно стала главной героиней программы "Судьба человека", которую ведет Борис Корчевников. Артистка поделилась со зрителями рассказом о своей судьбе.

//Общество

Видео, как в Воронеже новый самолет Ил-112В впервые поднялся в воздух

Видео, как в Воронеже новый самолет Ил-112В впервые поднялся в воздух

В Воронеже в субботу, 30 марта, успешно прошли летные испытания первого образца военно-транспортного самолет Ил-112В. Пилотировал самолет летчик-испытатель, герой России Николай Куимов.

//Происшествия

В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом

В Подмосковье из-за угрозы взрыва эвакуирован жилой дом

В подмосковных Люберцах в субботу, 30 марта, эвакуировали жильцов дома. Данные меры были приняты после анонимного сообщения о минировании банка, который расположен на первом этаже здания.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

СМИ: отец всемирно известной певицы зарабатывает копейки водителем
2

Самый известный судмедэксперт Британии назвал точную причину смерти принцессы Дианы
3

Американцы унижают Россию, прикрываясь дипломатической неприкосновенностью
4

Опубликованы советы кардиологов по быстрому снижению давления без лекарств
5

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры