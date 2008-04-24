За что дерут деньги?

ЧТОБЫ поменять устаревшие медицинские книжки, на которых отсутствуют красный крест и полумесяц, на новые (уже с этим логотипом), с педагогов потребовали по 105 рублей. А за сдачу экзамена по санитарно-гигиеническому минимуму и ответы на 20 тестовых заданий – 130 рублей. При этом зарплата Протопопова всего 5000 руб., каждая копейка на счету. В этой же школе работает его супруга. В случае отказа заплатить деньги руководство школы угрожает увольнением. Учитель с многолетним стажем спрашивает – имеют ли право брать с педагогов деньги и могут ли уволить в случае отказа.

Как пояснил замзаведующего правовым отделом профсоюза работников народного образования и науки Сергей Хмельков, скорее всего, учителя проходили медосмотр и сдавали экзамен по охране труда. Однако, согласно ст. 212 Трудового кодекса (ТК), все это делается за счет работодателя. Поэтому вы имеете полное право отказаться платить деньги. Если учитель не прошел плановый медосмотр и психиатрическое обследование, то его должны отстранить от работы до тех пор, пока он этого не сделает. Но – не уволить! Ст. 76 ТК предусматривает, что работодатель обязан отстранить от работы человека не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку навыков по охране труда. А также обязательный медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами.

Возможно, руководство школы будет настаивать на своем. Тогда надо обратиться в инспекцию по труду. Там разберутся в ситуации и квалифицированно объяснят директору школы, что он не прав. Члены профсоюза могут найти поддержку в своей профсоюзной организации.