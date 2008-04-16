Зачем нам нужны профсоюзы?

Один в поле не воин - работодатель найдет кучу аргументов, что вы не правы. Поэтому лучше бороться за свои трудовые права сообща. Для этого существуют профессиональные союзы. Многие уже забыли о существовании таких организаций, а кто-то даже и не знает, что это такое. Как создать профсоюз и что это даст работнику, рассказывает директор Центра социально-трудовых прав, к.ю.н., Елена Герасимова.

В России довольно простое законодательство о профсоюзах. Чтобы его создать, три работника могут собраться и договориться о том, что в их организации, ее филиале или представительстве начнет действовать профсоюз. Но это не все. Надо принять четыре основных решения. Первое - о создании профсоюза. Второе - об утверждении Устава профсоюза. Третье - о выборах руководящих органов. И четвертое - о выборах контрольно-ревизионных органов.

Если количество учредителей небольшое - до 20 человек, то для принятия этих решений лучше всего провести собрание. Делать это на рабочем месте не обязательно, собраться можно у кого-нибудь дома. Примите решения по этим четырем вопросам, о чем составьте протокол. В нем фиксируют, что в организации «Свет» принято решение о создании профсоюзной организации. И.И. Иванов избран ее председателем. В.В. Васильева и С.С. Сидоров - члены контрольно-ревизионной комиссии и т.д. Однако на крупных предприятиях желающих объединиться может быть сто и более человек. В этом случае надо провести учредительную конференцию.

По законодательству с этого момента профсоюз имеет полное право выступать представителем работников перед работодателем, вести коллективные переговоры, подписывать коллективный договор, участвовать в разрешении коллективно-трудовых споров, проводить забастовки и устраивать другие акции протеста.

Зарегистрированный профсоюз приобретет права юридического лица. Что это даст? Вы можете открыть банковский счет, на который будете перечислять профсоюзные взносы. Возможно, вам понадобится нанять какого-то специалиста, например юриста, бухгалтера и т.д., или перевести на освобожденную работу председателя организации. Всем им надо выплачивать зарплату, и, чтобы все было по закону, нужна регистрация в качестве юрлица.

Профсоюзные взносы - один из самых спорных моментов. Во всем мире, как правило, это 1% от зарплаты. Больший или меньший размер регулируют сами члены профсоюза и фиксируют в Уставе. Размер взносов пересматривается только с согласия высшего органа профсоюза - собрания или конференции ее членов, или в порядке, установленном Уставом. Допустим, чтобы руководитель был освобожденным и не зависел от работодателя, они решают, что сами будут содержать председателя. Чтобы зарплата лидера была на уровне средней зарплаты членов профсоюзов (за меньшие деньги вряд ли кто согласится отстаивать ваши права), можно устанавливать взносы в большем размере.

Как лучше собирать взносы? Самый простой способ не требует регистрации юрлица. После выдачи зарплаты взносы собирают и фиксируют в ведомости. Второй вариант - удержание из зарплаты и перечисление на банковский счет. По российскому законодательству это обязан делать работодатель. Для этого каждый член профсоюза должен написать заявление и отдать его в бухгалтерию организации. Она обязана высчитывать взносы и перечислять их на банковский счет профсоюза бесплатно.

В такой схеме сбора есть свои плюсы и минусы. Положительный момент очевиден - не надо собирать и считать деньги. Отрицательный - все члены профсоюза работодателю уже известны, и это является определенной угрозой в случае возникновения конфликтной ситуации между работниками и работодателем.

На что обычно расходуются взносы? В принципе это внутреннее дело членов профсоюзов. Финансовую политику и расходование средств утверждает и проверяет сам профсоюз, и никто не имеет права в это вмешиваться. Траты - приобретение оргтехники, зарплата руководителя, оплата услуг бухгалтера, юриста, экономиста, секретаря.

Многие ошибочно считают, что профсоюз - это источник выплаты материальной помощи. Традиционно некоторые профсоюзы продолжают тратить свои взносы на выплату материальной помощи, подарки к 8 Марта, организации экскурсий и т.д. Это не функция профсоюза, борющегося за улучшение положения работников. Если профсоюз добивается повышения заработной платы через заключение коллективного договора, логично направить деньги на оплату специалиста, который будет помогать в переговорах профсоюзу. Он проанализирует экономическую ситуацию на предприятии и проведет грамотные переговоры с работодателем.

Могут ли работники - не члены профсоюза - обращаться за консультацией, например, к юристу из профсоюза? Это зависит от политики и позиции конкретных профсоюзов. Некоторые открывают общественные приемные или консультации, где различную правовую помощь могут получить не члены профсоюза.



Подводные камни

ПРОФСОЮЗ создан, но новички в этом деле могут наткнуться на подводные камни. Проблемы чаще всего возникают при ведении коллективных переговоров или заключении коллективного договора. Дело в том, что Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (закон о профсоюзах) довольно старый - действует с 1996 г., а Трудовой кодекс РФ (ТК) - с 2002 года. В связи с принятием нового кодекса значительная часть норм, которые регулируют участие профсоюзов в трудовых отношениях, изменилась. Сейчас ТК фактически навязывает профсоюзам определенную структуру создания. По ТК представителями работников в организациях, филиалах и представительствах должна быть не любая, а первичная профсоюзная организация, структурное подразделение отраслевого или территориального профсоюза. А закон о профсоюзах позволяет создавать на любом уровне хоть самостоятельные, хоть первичные профсоюзные организации. Приоритет обычно на стороне ТК, поэтому желательно найти подходящий отраслевой или территориальный профсоюз, к которому можно примкнуть. Проще это сделать через Интернет, а там вы уже сами определитесь, с кем вам идти одной дорогой. Есть такие межпрофсоюзные ресурсы, как, например, www. trud.org.ru; сайты Конфедерации труда - www. ktr.su; Всероссийской конфедерации труда - www.vkt.org.ru; Федерации независимых профсоюзов - www.fnpr.ru; профсоюзов «Защита труда» - www.zashita-truda.narod.ru; Соцпроф - www.sotsprof.ru и т.д.